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新竹棒球場翻版 王鴻薇：屏東棒球場100年才回本 蘇煥智：不切實際的投資

聯合新聞網／ 獨家報導
擷取自蘇煥智臉書
擷取自蘇煥智臉書

【文．楊雪妍】

新竹棒球場12億案還沒落幕，昨(15)日國民黨立委王鴻薇又踢爆屏東棒球場25.8億，但一樣是15000人的斗六球場卻只要8億元就搞定，難怪王鴻薇要說屏東縣的這座棒球場，是有史以來最貴的棒球場，要100年才能回本，對此，想要拚連署參選2024總統的前台南縣縣長蘇煥智也有話說。

蘇煥智昨天在臉書上表示，#屏東棒球場 總經費25.8億元；屏東縣政府投花18.4億元這麼大的投資來蓋棒球場，到底帶來多少效益？而且高屏地區職棒主要比賽場地在澄清湖棒球場，到屏東棒球場的機率非常低！真的令人存疑。對一個每年赤字都超過10.62億元，而去年赤字高達40.32億的窮縣，屏東縣政府有必要作這麼不切實際的投資嗎？倒不如多開闢幾個國小、國高中的棒球練習場，培育棒球選手，才比較實在！18.4億元約相當於20年前蘇煥智在台南縣推動的 #台灣蘭花生技園區 的基礎建設投資18.66億元（經費中央政府負擔9成），結果吸引民間84家業者，累積超過217億元投資。帶動每年外銷產值超過100億元。現在民進黨政府花錢如流水卻看不到經濟效益！

擷取自王鴻薇臉書
擷取自王鴻薇臉書

王鴻薇更批，得標廠商隆大營建只蓋過屏東2棟校舍，就得標大額政府建設，且獨董竟有菊系、新潮流大將、也是信賴台灣之友會全國總會秘書長陳金德，「難道前瞻計畫變成綠友友的『錢沾』計畫？」，對此，屏東縣政府反擊表示，最後得標廠商隆大工程公司是結合不同領域的專業廠商聯合投標，包括具有興建棒球場相關經驗的立勝工業公司、福林工程，還聘請棒球國手趙士強教練擔任顧問，而在目前任何工程的招標文件審查都沒有填寫董事名單的欄位，請王委員不要為造謠而造謠。

王鴻薇說，屏東縣國際棒球場造價高達25.8億元，根據屏東縣政府自己的報告，預估球場營運每年收入約為3939萬8千元，每年管理維護支出1367萬5千元，每年賺2572萬餘元。這樣算下來也約要100年才能回本，「不止債留子孫，曾孫也要還」。後續王鴻薇還在臉書揭露，2005年高雄捷運施工坍塌，承包商就是隆大，還讓當時讓技術顧問，日商前田營造及三信工程認為信譽受損，簡直丟臉到日本去。至於攤開隆大的政治獻金紀錄，那也果真是一片綠油油。

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