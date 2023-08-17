傳郭台銘找李佳芬當副手 侯友宜、國民黨不可輕忽

【文．孟廣芩】

根據媒體報導，鴻海集團創辦人郭台銘為獨立參選準備，目光投向前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，有地方派系正動員起來，準備勸進李佳芬擔任郭台銘的副手。雖然李佳芬與郭台銘都已否認，此種消息已使本就不安寧的藍營，進一步面臨裂解危機，國民黨總統參選人侯友宜與國民黨絕不能輕忽。

李佳芬出面否認，強調「今天又不是愚人節！毫無所悉，絕不可能。」親近李佳芬的友人轉述，李佳芬對政治灰心，韓國瑜經歷總統敗選、市長罷免傷痕累累，讓她感觸良深，她都不支持韓國瑜涉入政治，怎麼可能自己跳下去？

韓國瑜辦公室也澄清，外傳2024大選擬尋求李佳芬投入一事，完全是子虛烏有，籲請外界切勿任意傳播不實訊息。郭台銘也澄清，他自己都沒有聽過，並強調他要聽取人民意見，再來決定之後該往哪個方向走。

相關消息不無可能是由郭台銘陣營或挺郭的地方人士，逕自向媒體放出。郭陣營如此操作的理由簡單：郭台銘藉找李佳芬當副手一事，宣示自己獨立參選「玩真的」；抵銷韓國瑜723全代會與侯友宜大和解的效果，進一步裂解國民黨；迫使國民黨中央必須抉擇，是要繼續「友柯尊郭」，或者是與郭台銘正式開撕。

截至目前，國民黨方面包含侯友宜本人，仍舊相當忍讓郭台銘步步進逼，聲聲暖心、聲聲呼喚，將郭當作可被團結的力量，倘若郭不把國民黨的客氣當回事，國民黨與郭台銘陣營全面開戰在所難免，國民黨又何須退讓？

郭台銘時常強調他以中華民國的大局為重，2024要促成政黨輪替，但其所言與所行背道而馳，如此政治操作只會讓國民黨基本盤認為他「用心惡劣」。

國民黨中央作為黨機器的最高權力機構，黨主席朱立倫應快刀斬亂麻處理郭台銘之亂。首先針對有意操作挺郭、友郭的黨籍地方山頭，凡繼續作亂便祭出最嚴厲的黨紀處分。按現行議長選舉，基本上議員們都得記名投票、亮票，在沒有政黨協助的情況下，能繼續穩坐議長大位？這部分就考驗那些議長少了政黨招牌的加持後，個人攏絡各方勢力的實力還剩下多少。

至於侯友宜陣營刻意迴避郭台銘挑釁，維持表面友好與「尊郭」路線，侯陣營得思考，若郭台銘持續咄咄逼人，侯陣營無所反應，只會讓侯友宜的聲望進一步受挫，屆時要如何反擊？一昧地讓步，不會為侯友宜創造更大的談判空間，此理亦適用於國民黨中央。

自古以來，談判不能一味退讓，那叫委曲求全，不是對等談判，「以戰逼和」、「以戰逼談」才是談判基本原則。所謂「人善得人欺，馬善得人騎」，要談判就秀出肌肉、靠實力。郭台銘陣營或挺郭派既然透過媒體放話，陷韓國瑜夫婦於不義，已是動搖國民黨基本盤的核心，面對2024可能全盤皆輸的危機，侯友宜、國民黨還要繼續孬下去？※以上意見不代表獨家報導立場※