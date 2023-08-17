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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

「軟科」世界大學排名出爐 哈佛全球第一、北京清大全亞洲第一

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸「軟科」公布世界大學排行榜，北京清華大學為亞洲第一，排名全球22，比去年進步4名。 引自微博
大陸「軟科」公布世界大學排行榜，北京清華大學為亞洲第一，排名全球22，比去年進步4名。 引自微博

【文．陸懷恩】

大陸高教評價機構「軟科」15日發佈「2023軟科世界大學學術排名」，美國哈佛大學仍穩坐頭把交椅，連21年蟬聯全球第1；在1000所研究大學中，大陸共191所上榜，其中10所學術產能位列百強，清華大學排名第22，首次位居亞洲第一，北京大學名列第29，比去年上升5名。

「軟科世界大學學術排名」（Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities，簡稱ARWU），是世界首個綜合性全球大學排名，2003年首次發佈，今年發佈的是第21版。ARWU大評價體系客觀和透明，已成全球具影響力和權威性大學排名之一，在世界各地被廣泛報導和引用。

昨天發布的排行榜，主要展示全球領先1000所研究型大學。歐美方面除哈佛蟬聯第一外，美國史丹福大學和麻省理工學院緊跟其後，仍名列第2、3名。至於大陸方面共191所大學上榜，其中10所大學憑藉扎實的學術產出，位列世界百強，比去年增加2所，4所大學位列全球50強。

值得注意的是，長三角地區共5所大學位列世界百強。其中，浙江大學排名第33，較去年進步3位；上海交通大學排名46，首次入圍全球50強；上海復旦大學、中國科技大學分別位列全球第56和第64；南京大學則是首次躋身全球百強，排名第96。

大陸「軟科」世界大學排行榜依圖中標準排序，已獲全球媒體及學界採用，權威性日益突顯。 澎湃新聞網
大陸「軟科」世界大學排行榜依圖中標準排序，已獲全球媒體及學界採用，權威性日益突顯。 澎湃新聞網

此外，據統計在88所入圍全球500強大陸大學中，「雙一流」大學共74所，佔絕對優勢，其中江南大學首次進入全球前400。「雙一流」是指「世界一流大學」和「一流學科建設」，大陸自2015年實施的高教政策，目標是在本世紀中葉建成高等教育強國。2017年9月大陸公布名單，共140所大學465個一流學科入選，去年再推薦「雙一流」時又增加7所共147所，位在江蘇無錫的江南大學也屬「雙一流」。

根據排行榜，前十強仍是美國人的天下，除英牛津大學外，其餘也皆是美國大學。 澎湃新聞網
根據排行榜，前十強仍是美國人的天下，除英牛津大學外，其餘也皆是美國大學。 澎湃新聞網

在「雙一流」大學突飛猛進之時，深圳大學、首都醫科大學等14所非「雙一流」大學也位列全球500強，其中，上海理工大學、浙江師大等均首次入圍全球500強。黑龍江大學、東北林業大學等25所大學首次上榜，顯示大陸大學學術水準和國際影響力，正持續攀升。此外，台灣也有14所大學上榜。

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