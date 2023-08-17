俄軍生產「第一視角」新式無人機投產

【文．楊俊斌】

據「俄羅斯衛星通訊社」報導，俄羅斯根據俄烏戰爭的經驗，開始生產「加斯捷洛」自殺式無人機，這種無人機基於PFV原理（第一人稱視角）工作，操作員可以使用顯示器、頭盔或視頻眼鏡，看到攝像頭拍攝的圖像。

「加斯捷洛」無人機與俄烏衝突中被廣泛使用的「柳葉刀」自殺式無人機相比，有何區別？

大陸軍事觀察員邵永靈表示，「加斯捷洛」自殺式無人機採用第一人稱主視角，即FPV技術，不僅具有全程可控、實時感知戰場信息等優勢，還因「自殺式」的摧毀方式，在戰場上能夠同智能炸藥般被大量使用，發揮較高的戰術價值；採用了FPV技術的無人機可以實現最大程度的操縱、追蹤移動目標和高精度打擊能力。

「加斯捷洛」無人機是在俄烏戰爭後開始研發，更好地反映了戰場需求，可以在暗夜條件下執行任務；它結構簡單，可以大量生產、使用，在戰場上如同智能炸藥一般。

俄羅斯的「柳葉刀」自殺式無人機已經在特別軍事行動區被大量使用，且取得一定戰果，那麼為何還要生產「加斯捷洛」自殺式無人機？邵永靈分析認為，「柳葉刀」實質上是巡弋飛彈，航程更大，採用自主攻擊，在近距離攻防作戰中性價比並不高，相比之下，「加斯捷洛」無人機更有用武之地。

俄羅斯從俄烏戰爭經驗開始重視無人機。 取自俄羅斯衛星通訊社

「加斯捷洛」無人機的行動範圍在幾公里之內，更適合短兵相接的近距離作戰。目前，烏軍正在對俄軍陣地進行反攻，在這樣的場景下，使用有FPV技術的無人機更適用，它相當於一個近距離制導武器。在不同場景使用不同的無人機，可以實現作戰效果的最大化。

隨著無人作戰裝備在俄、烏衝突等現代戰爭中的大量使用，關於無人裝備可能增加軍事意外事件並導致局勢失控的討論不絕於耳。

俄軍在俄烏戰場使用無人機。 取自俄羅斯衛星通訊社

軍事觀察員邵永靈認為，從戰場應用上看，目前無人裝備還只是對傳統作戰模式或單兵能力的加強，但隨著人工智能技術在無人裝備領域的高速發展，建立相應的使用規範以規避風險，十分必要。

目前的無人機還是在原有作戰模式的框架下發揮作用。隨著智能化技術的發展，無人作戰平台不僅可以進行思考，還可以自主學習，並且不斷進化，戰爭的模式是否會轉變為無人平台之間的對攻，因無人裝備導致衝突升級或意外？這些可能性還是有的。