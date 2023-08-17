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殺警兇手易寶宏變身滿分好人 廉政署徹查外役監審核弊案

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．楊允曦】

喧騰一時的「星二代」易寶宏外役監案，因被查出違規移解花蓮監獄，喪失假釋資格，然而事件並未落幕，廉政署上午證實已正式分案偵辦，曾有施用毒品紀錄的易寶宏，居然申請外役監審查評分表中的「再犯風險」欄竟未勾選毒品前科，而讓他拿到滿分100分保送外役監，昨天廉政署簽分「廉立」案號偵辦，由肅貪組主責查察，罪名包括偽造文書、貪汙圖利罪等。

易寶紅過去曾3度申請外役監遴選都被駁回，然而去年3月卻在監行狀、家庭支持、健康狀況、戒護風險及再犯風險等5大評比都拿到滿分，總積分達100分，且曾施用毒品的易寶紅，「再犯風險」欄竟未勾選毒品前科，因此讓易男輕易「過關」，法務部政風小組會同矯正署深查，懷疑承辦科員並非單純行政過失，逕依貪瀆等罪嫌將涉案公務員移送法辦。

約詢負責「再犯風險」評分的承辦人，竟說因一時疏忽才「漏未勾選」易寶紅有毒品前科，矯正署已將該名承辦人員及主管作出行政處分，政風單位更將承辦人依涉犯《貪污治罪條例》瀆職罪移送廉政署，而且不排除有更高層的官員涉案。

法務部回應，就行政責任部分而言，法務部已指示矯正署於7月28日召開考績會議懲處相關失職人員。就刑事責任部分，矯正署也就疑涉公文書登載不實罪嫌部分，完成初步調查，於8月14日主動函請法務部廉政署分案偵處，廉政署並將就有無涉及貪瀆部分一併查明。

不過行政責任部份，雖然台北監獄在7月，已經懲處北監2名承辦人員申誡，卻遭矯正署退回再議。矯正署副署長楊方彥說：「認為有關懲處的額度跟懲處的人員，還要再檢討，另外也希望一併追究主管的連帶責任，所以有關行政責任的懲處案，目前是退回台北監獄再做重新審議，我們也請台北監獄盡速把審議結果，立即報來矯正署。」

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