美國超前部署 賴清德處處受限

【文．獨家報導主筆室】

「美國在台協會(AIT)」主席羅森柏格未循慣例在紐約機場接機，也未出席僑界歡迎餐會；無法與美國官員與重要國會議員會面，及與智庫或意見領袖對話，到目前為止，賴清德的過境外交處處受限，甚至連主考官都沒見到。這些發展並不令人感到意外，拜登政府早就預判情勢，超前部署。

根據過去多年形成的運作模式，台灣的正副總統過境美國雖然不能進入華盛頓特區及大華府地區，入出境美國都是由AIT主席接送，並陪同參與相關行程。總統與副總統除了出席僑界的歡迎餐會外，多少也會與國會議員及智庫有所互動，甚至發表演說。

賴清德過境外交處處受限

至於台灣總統候選人前往美國接受「面試」，爭取美方的認同與支持，必然會在華府與國務院、國安會及國防部的相關官員及學術界人士會談，如此才能發揮面試的實質意義。

外交部表示，總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，這次副總統賴清德過境美國也不例外。賴清德身兼副總統與民進黨總統參選人雙重身分，但美方顯然沒有依慣例處哩，民進黨政府只能默然承受。

美方事先就告知台北，華府及AIT總部所在的大華府地區仍是禁區，外交部與總統府阿Q式回應，根本就沒有提出相關要求。至於羅森柏格因為妹妹在匹茲堡的婚禮，無法前往紐約接機與參加僑宴，確實可以理解，但美國婚禮都是早早開始籌備，外交部難道無法掌握，微調行程就可避免這個尷尬場面。另外，從匹茲堡到紐約的飛行時間不過一個小時，合理懷疑，美方就是要向賴清德與民進黨政府傳達某種訊息。

賴清德本人更應感同身受，他於2022年以特使身分出訪宏都拉斯參與總統就職典禮時，過境洛杉磯，由時任AIT主席莫健親自登機迎接。賴清德在洛杉磯期間以視訊方式與美國政要對話，會談對象共有17位美國國會議員。賴清德當時也在Facebook上發文說，視訊會議一場接著一場，在飯店外也有僑胞前來歡迎。而這次在紐約卻是「零互動」，還可「偷閒」前往大都會球場看球，與過去相比實在令人唏噓。

在宏都拉斯的就職典禮，賴清德至少還創造了與美國副總統賀錦麗同框的效果，而這次在巴拉圭美方的特使為內政府長哈蘭德，雖然兩人也親切交談合影，但位階確實差了很多。

賴清德與美方唯一、也是最重要的接觸只剩下在舊金山與羅森柏格會面，這也是拜登政府早在今年初就針對若賴清德參選總統的可能情況，超前部署。AIT主席過去都是由退休外交官出任或政治酬庸安排，主要是儀式性的功能，扮演美台非官方關係的「白手套」。

而羅森柏格則是第一位資深國安會官員出任，深受國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文信任，美方也公開表示，羅森柏格將參與決策，換言之，她絕對是一位具有高度權威與影響力的主考官，賴清德也因此無須與其他官員會面。

拜登政府超前部署

羅森柏格今年已兩度訪問台灣，對台灣的堅定支持與友好態度令人印象深刻，在台灣期間，羅森柏格與三位總統參選人已有直接互動，並公開表示對台灣選舉絕不會站邊，她與賴清德在舊金山會面將秉持公正、友好立場，不會有任何意外。

民進黨為賴清德過境美國與面試企圖全面打造最有利的勝選局面，但在關鍵環節受到節制，難以動彈，主要是因為，美方早已做了周全安排，賴清德只能「被低調」。