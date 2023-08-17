快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本將首派F-35A與澳洲聯合演習

聯合新聞網／ 獨家報導
日本F-35A戰機。 取自日本航空自衛隊官網
日本F-35A戰機。 取自日本航空自衛隊官網

【文．楊俊斌】

美國「防務新聞」網站報導，日本將首次派出四架F-35A戰機前往澳洲進行短期部署並與澳洲展開聯合演習；此外，日本還將派出一架KC-767空中加油機、一架C-130運輸機及2架C-2運輸機支持F-35A戰機在澳洲的演習活動，演習將從本月21日持續到9月2日。這是日本首次將第五代戰機派往海外，行動基於日、澳兩國之間簽署的《訪問部隊地位協定》。

日本航空自衛隊機群在飛往澳洲時將經美軍關島安德森空軍基地，並在澳洲北部的達爾文和廷德爾基地降落。日本曾於2022年向澳洲派出5架日本自製的三菱F-2戰鬥機，參與多國聯合舉行的「漆黑」空戰演習。

日本自衛隊F-35A的部署將是日本第五代戰機首次現身海外。此外，澳洲國防部和外交部還發佈一份聯合聲明表示，在與日本F-35A戰機舉行聯合演習後，澳洲將於9月初派出F-35A戰機回訪日本，與日本舉行代號「武士道衛士」的聯合演習。

澳洲還將首次以參演方的身份派出約150人的兵力前往日本參加於12月舉行的「山櫻」陸戰演習。「山櫻」演習於1982年首次舉辦，是美、日兩國之間規模最大的陸戰演習。

「防務新聞」報導，澳洲與日本舉行的這些演習基於日、澳兩國之間簽署的《訪問部隊地位協定》，澳洲是除美國以外與日本簽署《訪問部隊地位協定》的國家，協議將提升日澳兩國之間聯合訓練與演習的頻率及複雜程度。

對於日本近期在軍事領域的相關動作，中國國防部新聞發言人譚克非曾表示，中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量，從未挑戰誰，更沒有威脅誰；反而是日方近年來不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」原則，大幅增加防衛開支，鼓吹發展所謂「反擊能力」，在軍事擴張的道路上越走越遠，追隨個別大國搞有針對性的「小圈子」，給地區和世界和平、安全與穩定帶來嚴重挑戰。

他強調，敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止不負責任的言行，摒棄以鄰為壑的零和對抗思維，樹立正確的對華認知，在台灣等重大問題上重信守諾，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動推動雙邊關係回到正確軌。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

訪日外國客連2個月超過200萬人 台灣排第2、這國家衝第1

颱風蘭恩襲日本帶來破紀錄大雨 鳥取縣知名露天溫泉被河水淹沒

日本沖繩搭載潛水客等20人船隻翻覆 全員獲救

颱風蘭恩強襲日本！往來東京大阪新幹線遭打亂 旅客擠滿各大車站

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦