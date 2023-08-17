日本將首派F-35A與澳洲聯合演習

【文．楊俊斌】

美國「防務新聞」網站報導，日本將首次派出四架F-35A戰機前往澳洲進行短期部署並與澳洲展開聯合演習；此外，日本還將派出一架KC-767空中加油機、一架C-130運輸機及2架C-2運輸機支持F-35A戰機在澳洲的演習活動，演習將從本月21日持續到9月2日。這是日本首次將第五代戰機派往海外，行動基於日、澳兩國之間簽署的《訪問部隊地位協定》。

日本航空自衛隊機群在飛往澳洲時將經美軍關島安德森空軍基地，並在澳洲北部的達爾文和廷德爾基地降落。日本曾於2022年向澳洲派出5架日本自製的三菱F-2戰鬥機，參與多國聯合舉行的「漆黑」空戰演習。

日本自衛隊F-35A的部署將是日本第五代戰機首次現身海外。此外，澳洲國防部和外交部還發佈一份聯合聲明表示，在與日本F-35A戰機舉行聯合演習後，澳洲將於9月初派出F-35A戰機回訪日本，與日本舉行代號「武士道衛士」的聯合演習。

澳洲還將首次以參演方的身份派出約150人的兵力前往日本參加於12月舉行的「山櫻」陸戰演習。「山櫻」演習於1982年首次舉辦，是美、日兩國之間規模最大的陸戰演習。

「防務新聞」報導，澳洲與日本舉行的這些演習基於日、澳兩國之間簽署的《訪問部隊地位協定》，澳洲是除美國以外與日本簽署《訪問部隊地位協定》的國家，協議將提升日澳兩國之間聯合訓練與演習的頻率及複雜程度。

對於日本近期在軍事領域的相關動作，中國國防部新聞發言人譚克非曾表示，中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量，從未挑戰誰，更沒有威脅誰；反而是日方近年來不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」原則，大幅增加防衛開支，鼓吹發展所謂「反擊能力」，在軍事擴張的道路上越走越遠，追隨個別大國搞有針對性的「小圈子」，給地區和世界和平、安全與穩定帶來嚴重挑戰。

他強調，敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止不負責任的言行，摒棄以鄰為壑的零和對抗思維，樹立正確的對華認知，在台灣等重大問題上重信守諾，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動推動雙邊關係回到正確軌。