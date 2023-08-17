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第一島鏈復活？菲律賓最新國安政策文件 視台海衝突為重大疑慮

聯合新聞網／ 獨家報導
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【文．林齊萩】

菲律賓今（16）日發布的6年《國家安全政策》（NSP 2023-2028）文件中表示，菲律賓視台海衝突風險為「重大疑慮」，對應日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅過去相繼表態台灣安全是全球議題，從地緣政治的角度來看，意味著在美國的主導下，冷戰時期形成的「第一島鏈」缺口正在被補上。

中菲在南海衝突不斷，圖為中國海警月初對菲國船隻實施水炮驅離。 翻攝中國海警微博
中菲在南海衝突不斷，圖為中國海警月初對菲國船隻實施水炮驅離。 翻攝中國海警微博

據路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）最近批准這份由菲律賓國家安全委員會（National Security Council）發布的48頁政策文件，其中特別關注「美國和中國之間的戰略競爭加劇」，指主要強國間的對抗升高，正造成「地緣政治情勢更加緊張」。

菲國在《國家安全政策》提到：「（台灣）海峽兩岸關係也存在重大疑慮，這有可能成為區域的衝突爆發點。」「萬一台海爆發軍事衝突，無可避免會影響到菲律賓，因為台灣地理位置與菲律賓群島接近，並有超過15萬菲律賓人身在台灣。」政策文件指出，菲律賓關切自身經濟穩定性、可能湧入的難民潮以及海外菲律賓人的福祉。

菲律賓自從去年小馬可仕的新政府上台後，便在南海問題上與中國多次起衝突。近期雙方的糾紛復燃，根據美國之音報導，澳洲皇家海軍一艘最大的戰艦14日駛往南海，與菲律賓舉行兩國有史以來首次的兩棲登陸演習。

日韓亦持續關注台灣問題，日相岸田文雄4月在眾議院質詢時宣稱：「因應台灣有事的議題，將依循憲法、國際法及國內法，個別具體的決定行動方案；原則上倘若發生『存立危機事態』，不排除有行使集體自衛權的可能性」。

今年5月，岸田更進一步向國際強調「台灣安全就是全球議題」。南韓總統尹錫悅也在專訪中表示，台灣議題不只是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題，當時就引發北京的強烈抗議。

今年4月，馬尼拉當局同意開放新據點給美軍；美國總統拜登（Joe Biden）與尹錫悅在華府達成協議，首度開放美國核潛艇部署南韓；加上日韓大和解，都證實了美國正在串連第一島鏈各國。

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