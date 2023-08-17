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俄烏戰爭擴大化？俄艦黑海開火攔停貨輪 俄機闖英美領空挑釁

聯合新聞網／ 獨家報導
俄羅斯軍艦發射飛彈。 取自俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯軍艦發射飛彈。 取自俄羅斯衛星通訊社

【文．林齊萩】

俄烏戰爭擴大化？俄羅斯軍艦日前在黑海對一艘駛向烏克蘭的帛琉籍貨輪開火攔停，引起西方國家對這條關鍵航道安全的關注；此外，俄國軍機近日分別闖入美國、英國領空，英國空軍還出動戰機緊急升空攔截，凸顯俄機積極對北約盟邦空域進行挑釁，加上波蘭亦在邊境增兵，俄烏戰爭似有擴大化的趨勢。

針對俄軍艦在黑海開火，烏克蘭怒批俄方此舉為「海盜行徑」，明顯違反國際法，烏國副總理敦促聯合國國際海事組織（IMO）強硬回應，並建議船隻取道土耳其、保加利亞、羅馬尼亞領海以避險。

對俄烏兩國而言，黑海是重要的對外門戶，是兩國將農產品及石油運往國外市場的重要航線，具有戰略與經濟意義。對烏克蘭而言，黑海貿易航道更是生命線。《黑海穀物協議》是俄烏戰爭爆發後，在聯合國和土耳其的斡旋下達成，允許烏克蘭通過黑海運輸糧食。但俄羅斯在7月以西方無法滿足其要求為由，拒絕延續協議，俄方將所有駛往烏克蘭的船隻都視為潛在的武裝船隻。加劇了全球糧食商品、石油和航運市場的緊張。

俄羅斯軍艦發射飛彈攻擊烏克蘭利沃夫市。 取自俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯軍艦發射飛彈攻擊烏克蘭利沃夫市。 取自俄羅斯衛星通訊社

此外，英國國防部指出，14日上午有兩架俄國軍機，飛越蘇格蘭以北空域，英國皇家空軍出動「颱風」（Typhoon）戰機緊急升空攔截；無獨有偶，美軍13日晚上也追踪到4架俄機在美國阿拉斯加州附近現身，凸顯俄機積極強闖北約（NATO）盟邦空域挑釁。

波蘭日前也指控白俄羅斯兩架直升機闖入波蘭領空，儘管白俄否認入侵行為，但波蘭依然加強戰備，本月10日，波蘭國防部長布什恰克（Mariusz Blaszczak）宣布，波蘭將大幅增加東部邊境駐軍人數，人數約1萬人，以嚇阻白俄羅斯的入侵野心。更將舉行數十年來最大規模的閱兵式，對俄秀肌肉，展現國防實力。

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