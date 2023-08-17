陸2田徑女將遭世界田聯除名 驚人嗓音曝光 原來真是男的！

【文．陸懷恩】

世界田徑總會近日公佈最新世界排名顯示，大陸2位女子田徑運動員廖孟雪和童曾歡，在400公尺成績及全球排名榜單中突然消失，引發外界熱議。

廖孟雪和童曾歡都來自湖南，廖主攻200公尺、400公尺，童則以400公尺為主。據《搜狐》報導，廖孟雪在2019年第19屆全國大學田徑錦標賽中，女子百米跑出11秒78佳績，但外界更關注的是廖孟雪的外貌，因不管怎看，她都擁有男性五官和臉型。

接著在其後的全國田徑冠軍賽中，廖孟雪和童曾歡分別以53秒25和53秒35成績，獲女子400公尺金銀牌，她們的成績甚至比第3名快出2秒多。成績表現優異，但網友討論焦點始終放在2人的外貌、發達肌肉和男性的性徵上，尤其賽後央視記者冬日娜採訪2人時，她們低沉的嗓音讓大家驚呼根本就是「男聲」！

2020年浙江紹興舉辦的全國田徑錦標賽，廖孟雪以11秒53獲得女子百米第二名，廖和夢所在的湖南隊則在女子4×400米接力賽跑中又以絕對優勢奪得冠軍。

隨著討論愈演愈烈，除大陸民眾外，外媒體也加入這場輿論戰。韓國媒體更直指2人為「雙性人」，甚至抨擊「中國競技體育沒有性別之分」。

今年6月中國田徑協會頒發462號文件，要求各省體育中心嚴格進行血睾酮檢測，要求各單位展開自查，女子組運動員血睾酮檢測結果高於2.5nmol/L或不提交檢測報告者將暫停參賽資格。從此，廖夢雪和童曾歡便消失在公眾眼前，再未出現在任何賽場上。

隨著亞洲田徑錦標賽、成都世大運結束，布達佩斯世錦賽即將展開，但在賽季關鍵時期，擁有優秀成績的2位女子運動員卻同時被世界田聯除名，網友猜測，主因或就是2人的性別引發巨大爭議。

據知，2人被取消排名是因國際田聯經調查和相關檢測，確認廖夢雪和童曾歡確實存在性別問題。其後2人所在的中國田協也已做出相應處罰，「以維護體育公正和競技精神」，顯示2位「女將」應是男性無誤。只不過這一決定竟是在網友質疑4年之後才做成，中國田協顯然也有失職之嫌。