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屢創新高 中國暫停公布青年失業率

聯合新聞網／ 獨家報導
中國青年失業率屢創新高，引起各界關注。圖為中國的招聘會。 取自中新社
中國青年失業率屢創新高，引起各界關注。圖為中國的招聘會。 取自中新社

【文．林齊萩】

中國青年失業率（16至24歲）持續攀升，6月升至21.3％的歷史新高，備受各界關注。中國國家統計局今（15日）卻以勞動力調查統計需要進一步健全優化，宣布8月起，青年失業率將暫停公布。

中國國家統計局過去會分別發布16至24歲、25至59歲的失業率。今天公布的7月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。但卻未公布青年人等分年齡段的失業率。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉解釋，主要是經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。他表示，近年中國城鎮青年在校學生規模不斷擴大，去年16至24歲青年有9600多萬人，其中在校學生達6500多萬人。畢業前找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，需進一步研究。此外，在勞動力調查統計中，對青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。付凌暉說，針對這些情況，國家統計局將深入研究，進一步完善勞動力調查統計，更好反映就業情況。

上月，中國官方公布6月青年失業率時，中國媒體引述北京大學國發院副教授張丹丹認為，真實的失業率可能高達46.5%。

對於中國暫停發布青年人失業率，港媒發表評論指出，國家統計局的解釋難以服人，優化統計工作絕不代表暫不公布統計數據，更不代表問題不存在。只有把真實數據公開，整個社會才能更好認識問題所在。

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