快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

獨家快評：中美都不信「賴」？！

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
獨家報導製圖

【文．何溢誠】

賴清德作為蔡英文總統特使代表台灣前往巴拉圭，從目前行程來看美國政府可以說是「冷遇」；而中國大陸也一如既往沒有給他好臉色，國台辦指稱賴清德是「麻煩製造者」，最終將台灣推向兵凶戰危險境。

華盛頓方面已經要求各單位尤其是行政部門低調處理賴清德過境，避免讓北京不愉快；北京方面則由國台辦、外交部相繼發表聲明，就賴清德訪美表達不滿，將他這個「務實的台獨工作者」釘死在「徹頭徹尾的麻煩製造者」上。大陸中央廣播電視總台更在「海峽時評」文章中稱賴清德為徹頭徹尾的台獨工作者，所作所為是罔顧台灣前途命運、漠視民眾安全福祉。

上一個同時不被中方和美方信任的民進黨政治人物是誰？恐怕不難想到的就是第二個任期的陳水扁。而阿扁下場怎麼樣？想當年痛打落水狗，媒體形容阿扁已自知凶多吉少，仍垂死掙扎，走在窮途末路上。作為一個卸任的總統都可以算得上是可憐，而賴清德作為一個還在爭取勝選的總統候選人，目前這種中美兩強都不看好的局面相當尷尬。

美國人因賴清德「獨派」深綠底色太濃，生怕其不受控制不聽話，毀了自己一手的「台灣牌」；北京則更是對賴清德深入骨髓的台獨根骨摸得透徹，無論賴如何包裝粉飾自己「愛和平」，中共一律不買帳、不理睬。對於賴清德得意於玩弄文字遊戲，就像「海峽時評」中點出賴行前企圖自我洗白並摘掉「台獨金孫」標籤的種種作為，不過是為了打消因其台獨立場而產生的「疑賴」顧慮。

「抗中保台」調整成「和平保台」，或許還能在台灣騙騙選票，而當前複雜詭譎的中美博弈局勢絕不是一兩句話就能打消疑慮的。美中都不相信的人，或許就是當下賴清德根本甩不開的人設。※以上言論不代表獨家報導立場※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

賴清德專機飛往舊金山 將會AIT主席羅森柏格

被問要和習近平吃什麼？賴清德答這樣回答 鍾沛君看傻：準備不足

朱立倫：台獨主張者說只要賴清德當選 再大力推動台獨

賴清德的不存在正式獨立 躍上總統聲量第一名

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦