賴清德稱不必宣布台獨 美方還在觀察 接待規格難提高

【文．宋秉忠】

副總統賴清德過境美國之際，透過美國媒體澄清，「台灣的名稱是中華民國」、「不必另外宣布獨立」，巧的是原本應該去接機的美國在台協會主席羅森伯格竟然「有事」無法去接機，讓賴清德遭到在野黨譏笑「接待規格降級」。專家分析，美方還在觀察賴清德，不可能提升接待的規格。

賴清德此次過境美國前，就吃了美方一頓排頭，先是《金融時報》於7月報導，針對賴清德宣稱「台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，美國官員已要求台灣釐清賴清德的說法，《金融時報》並解讀，這凸顯出白宮對於賴清德當選後處理兩岸關係的疑慮。

之後，美國在台協會前處長楊甦棣也對BBC說，他不了解賴清德為何會有如此不小心的發言，「我不知道是誰建議他說這些，但這不是很聰明的發言」。

雖然，賴清德陣營對「進入白宮論」做了大量澄清，但美方還是要求賴清德此次過境美國要低調。一位與民進黨接近、預定參加賴清德在紐約僑宴的台僑告訴美國之音，據其所知，美方已私下給賴清德信息，希望他保持低調務實，「不要對中國太強硬」，在美中正尋求減緩緊張關係之際盡量避免引起不必要的困擾。

因此，在過境美國時播出的彭博專訪中，對於記者問「是否希望台獨」時，賴清德強調，台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立。

不過，美國在台協會主席「有事」沒去接機，仍反映出美方對賴清德還是有疑慮。東吳大學華商研究中心諮詢委員施威全即點出，值得注意的是美方對賴清德的控管，賴清德出訪前，中國大陸就有智庫明確指出，美方對賴清德的禮遇不會升級且不會滿足賴清德的期待，這個來自美國與大陸1.5軌參與團隊的消息，把那裡可以去、那裡畫了紅線清楚標出來。

施威全指出，賴清德在美國的行程印證了上述訊息的權威，也符合日前美方官員向《金融時報》放話「疑賴論」的舉動。