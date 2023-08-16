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莫斯科國際安全會議 陸防長李尚福：「以台制華」必敗 俄：美對台極端虛偽

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸國防部長李尚福出席莫斯科國際安全會議（MCIS-2023）時稱，「以台制華」註定要失敗，顯然針對美國。 新浪網
大陸國防部長李尚福出席莫斯科國際安全會議（MCIS-2023）時稱，「以台制華」註定要失敗，顯然針對美國。 新浪網

【文．邢雲】

大陸國防部長李尚福15日出席第11屆莫斯科國際安全會議（MCIS-2023）時指出，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，企圖「以台制華」必將以失敗告終；同一場合，俄羅斯外長拉夫羅夫批評西方國家在台灣問題立場說，西方國家公開宣稱致力維護「一個中國」原則，但又供應現代化軍事武加強台灣軍事實力，是「極端虛偽」的案例。

李尚福因2018年任軍委裝備發展部長時，向俄採購F-35戰機及S-400地對空飛彈遭美制裁；為此，去年8月美眾議院議長裴洛西訪台後，北京切斷中美軍事溝通管道，至今未恢復。美國印太副司令斯卡倫卡上週在坎培拉說，中共軍方至今拒與印太高層對話，從自信變傲慢，將助長中美爆發戰爭的可能性。

據《環球時報》報導，李尚福是8月14日至19日赴俄出席莫斯科國際安全會議，並首訪白俄羅斯。李尚福在會議上除提到中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、企圖「以台制華」必將失敗告終外，還表示，中俄軍事領域合作不針對第三國。儘管如此，李此行是應俄羅斯防長蕭伊古、白俄防赫列寧邀請而去，顯然也是對美做足姿態。

這是李尚福3月上任以來，短短4月內二度訪俄，引發關注。不過，《自由亞洲電台》引述紐約城市大學政治系教授夏明說，中俄聯盟只是一致對抗以美國為首的西方國家，但中國反復調整對俄政策，使聯盟本身並非牢不可破。有外媒認為，李尚福想展現的是對西方想孤立的國家的支持，如中俄上月在日本海域舉行聯合軍演就是個實例。

華東師大俄羅斯研究中心助理研究員崔珩接受《環球時報》採訪指出，中俄兩軍頻繁合作、高層密切交往體現兩國間的高度戰略互信；「與俄合作就是反對西方」這邏輯顯然不正確，但反映西方一貫逼迫他國「選邊站」的霸道思維。

俄羅斯外長拉夫羅夫則稱，西方國家一方面堅持「一中」，一方面又供台現代化軍武，根本是「極端虛偽」。 新浪網
俄羅斯外長拉夫羅夫則稱，西方國家一方面堅持「一中」，一方面又供台現代化軍武，根本是「極端虛偽」。 新浪網

此外，俄羅斯外長拉夫羅夫在會上批評西方國家在台灣問題上的立場說，西方國家公開宣稱致力維護「一個中國」原則，但又供應現代化軍事武器以加強台灣軍事實力，這是「極端虛偽」的事例。他說，「一方面，他們毫無羞恥地誓言致力『一個中國』概念，但同時又嚴格要求每人都不應違反現狀。」

拉夫羅夫表示，從西方國家的實際行動可看出，他們嘴裡的「現狀」意味著將台灣當作「一個獨立的國家」，意味向台灣供應現代武器，「事實上西方國家就是這麼對基輔政權的。」

每年一屆的莫斯科國際安全會議於2012年首次舉行。今年，俄羅斯邀請中國、白俄羅斯、南非、印度、土耳其、朝鮮、沙特等102個國家和地區參與，也邀請聯合國、上海合作組織、東協等國際組織與會。除台灣問題外，拉夫羅夫還談到烏克蘭問題、金磚國家峰會等議題。

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