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賴清德的不存在正式獨立 躍上總統聲量第一名

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

昨(15)日最熱的議題是賴清德說台灣是不存在正式獨立，網友討論十分熱烈，但怎麼好像有聽沒有懂？！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/15到8/16的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是31,355 (上升1)，第二名是柯文哲，聲量是20,469 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是12,525，第四名是郭台銘，聲量是9,469。

根據 QuickseeK的調查，賴清德位居第一名，主要是聯合新聞網的fb在討論「稱不存在正式獨立 賴清德：台灣是名為中華民國的主權國家」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有17801筆，網友表示「又開始自我催眠了」、「務實的選舉工作者」、「支持中華民國」。

而總統候選人聲量排名第二名的柯文哲，主要是Ptt的Gossiping在討論「力挺高虹安清白 柯文哲：要貪污的人不會把帳記得這麼清楚」，討論聲量1401筆，網友表示「真有不法該關就關啦,不過這種比例原則XD」。第三名的侯友宜，主要是台視新聞台的fb在討論「總統大選最新民調出爐！ 賴奪冠、侯追上「與柯差距僅5%」」，討論聲量3332筆，網友表示「從頭到尾沒講誰做的民調。看民調一定先看看是誰做的啊。通常都有偏頗。看新聞也是。自己都要做校正(沒有回歸)。」。第四名的郭台銘，是聯合報FB在討論「為郭台銘造勢喊「下架國民黨」考紀會要調查 徐耀昌改口了：我是有感而發」，討論聲量823筆，網友表示「好漢做事好漢當，小丁做事小叮噹」。

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