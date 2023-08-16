中國PLZ-45A4自走炮驚艷沙烏地世界防務展

【文．楊俊斌】

在沙烏地首都利雅得舉辦的首屆「世界防務展」上，中國PLZ-45A4型155毫米自走加榴炮登場，與原型的PLZ-45相比，最新改良的PLZ-45A4自走火炮經過了外觀修形，炮塔具備多面體稜線，炮管的根部加裝了一個外形十分科幻的護套，炮塔頂部的觀瞄裝置也進行升級，車體的塗裝也採用典型的沙漠塗裝，給人一種看上去就很先進的感覺，非常符合中東土豪的審美觀。

作為「45倍口徑155火炮革命」的代表，PLZ-45型155毫米自走加榴炮是上世紀90年代中國軍工能夠拿得出手的最好的大型複雜武器系統：戰鬥全重為32噸，搭載功率385.9千瓦的風冷柴油機，公路最大行駛速度50千米/小時。

PLZ-45自走炮採用45倍口徑的155毫米長身管炮管，這種45倍徑的火炮源於引進國外技術生產的W88式155毫米牽引加榴炮；在上世紀80年代，中國學習加拿大布爾博士發明的45倍口徑155毫米榴彈炮技術（奧地利GHN-45），研製出帶有輔助動力裝置的W88型155毫米牽引榴炮，以此為基礎研制了PLZ-45自行火炮。

PLZ-45自走火炮的總體性能與美國M109A6相當，曾大量出口，先後裝備科威特、沙烏地阿拉伯和利比亞等國，出口數量超過200門，而且賣得很貴。PLZ-45火炮在90年代出口科威特和沙烏地單價高達710萬美元，這與當時德國PZH2000自行火炮的810萬美元單車報價很接近，遠超其他美式和俄式自行火炮的價格。

PLZ-45自行火炮之所以能夠中東地區熱賣，主要原因是PLZ-45的作戰能力真的很強悍、技術水平真的很高。PLZ-45乃是上世紀末全世界少數幾種具有完整炮兵作戰配套系統的自行火炮之一。火炮配備了慣性尋北儀、衛星定位接收器、雷射測距儀、無線數字對話轉換器和全自動操縱瞄準系統。

PLZ-45系統包括火炮、彈藥支援車、營指揮車、連指揮車、偵察車、定位校正雷達、氣象雷達站、搶修車等一整套作戰車輛。中國出口榴彈炮的優勢就是體系配套完整，連無人機都是標配的子系統。

從上世紀80年代開始，中國就是研發155毫米火炮的主要國家，曾發展了39倍、45倍口徑和52倍口徑三個系列的155毫米火炮，而且吸收東西方優勢，形成了「一個口徑、兩種膛線、三種炮管長度、四個平台」的完整齊全的155毫米火炮體系，並且覆蓋了155毫米重型火炮的所有應用領域。

PLZ-45式155毫米自行火炮出口科威特和沙烏地軍隊以後，已有實戰經歷，備受好評。

中國還研制了52倍口徑的PLZ-52自走火炮，技術上更為先進，已經出口阿爾及利亞，泰國等國。

在「沙烏地世界防務展」上公開亮相的PLZ-45A4自行火炮，是PLZ-45火炮的最新改良型，是專為中東土豪大戶設計，在PLZ-45自行火炮的基礎上進行了大幅度升級改良。

中國推出最新改進型PLZ-45A4自走火炮，是為了與韓國爭奪中東火炮傳統市場。中國PLZ-45型155毫米自行加榴炮參與埃及陸軍自行火炮競標時，由於系統比較老，技術落後，存在動力功率偏低、傳動系統落後、沒有實現模塊化裝藥、沒有全自動裝填系統等方面的問題，最後惜敗於韓國K-9自走榴炮。

PLZ-45A4自走火炮更換全新開發的底盤和動力包，採用國產新一代150HP發動機和液力自動變速器，最大功率提高到500千瓦，將最高公路時速提高到65公里每小時。

PLZ-45A4自走火炮進行了大幅的深度改良，提高了火炮自動化程度，加裝全球定位系統、戰場網絡管理系統、數據鏈系統等信息化設備，車載信息化作戰水平也進一步提高。

PLZ-45A4自走火炮總體上可以認為是一款在52倍口徑的PLZ-52型自走火炮基礎上改進的45倍徑自行火炮；換用了模塊化裝藥，可配用先進彈藥，例如衛星制導炮彈、半主動雷射制導炮彈、末敏彈等等。載彈量從30枚提高到45枚以上，半自動裝彈機升級為全自動裝填系統。

PLZ-45A4仍採用一門155毫米/L45毫米加榴炮，沒有採用現在主流的52倍口徑身管。儘管45倍口徑的身管存在藥室容積過大而身管長度不足的等問題，火炮的內彈道性能一直無法達到52倍口徑身管那樣的最優狀態，但PLZ-45A4自行火炮依然延續了45倍口徑的身管，主要原因是目前的45倍口徑的身管的射程足夠用，該炮發射標準炮彈時的最大射程為25公里，增程炮彈的最大射程為39公里，火箭增程炮彈的最大射程將近50公里，射程與52倍徑自行火炮的差距不大。

早期PLZ-45自走火炮配套的是半膛遠程榴彈，也就是俗稱的「棗核彈」。這種炮彈的優點和缺點都十分明顯，優點是打得遠，普通榴彈最大射程30公里，底排增程榴彈最大射程為39公里。

對PLZ-45A4改良了自動裝填機，設計成兼容棗核彈和遠程全膛圓柱彈的模式。由於沿用45倍徑火炮的作戰體系，PLZ-45A4自走火炮對於囤積了大批「棗核彈」的沙烏地等國很有吸引力，不需要徹底更新作戰體系的情況下，對現役的PLZ-45自行火炮進行更新換代。

PLZ-45A4自走火炮針對中東地區的特殊作戰環境和中東客戶的口味進行多項升級，在火力水平、可靠性、智能人機交互上面進行了提，還保留了PLZ-45原有的成熟作戰體系。

對於用慣了PLZ45自行火炮的國家，引進新型PLZ-45A4可以平滑過渡，避免了重新更換後勤維護和人員培訓，幾乎是為中東地區特別定制的最理想型號，會有十分廣闊的出口量。