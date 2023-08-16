楊植斗打臉苗博雅：雞腿換來的雙標見解

【文．林平詩】

北檢認為高虹安辦公室公積金支出「洗頭、卸妝綿、餐費」不算公務，羅智強舉出2007年檢方認定謝長廷、蘇貞昌以特別費「用餐、買西服、襯衫、紅酒都是公務」，苗博雅以特別費與助理人事費不同辯解，台北市議員楊植斗再次發文打臉。

楊植斗以「雞腿換來的雙標見解」為題發文，認為「高虹安案的爭議在於，請助理回捐公積金後，應該挪作公用，不該拿來負擔個人的生活消費」、「買公用的咖啡機放在辦公室竟也成為檢察官求刑的理由，實在讓人傻眼。」

楊植斗說，「所以羅智強才會發文痛批，若按一致的標準，謝長廷丶蘇貞昌的特別費，也有供個人享樂花用，例如買西裝丶吃大餐，都被檢察官認定是『公務』而不起訴」

楊植斗解釋，「助理費丶特別費，當然不一樣。但若講到貪污的標準，用公家的財物滿足個人所需，如果高虹安有問題，蘇貞昌等人也絕對有問題，苗博雅說羅智強牛頭不對馬嘴，其實苗博雅才是魚目渾珠，偷偷換去貪污的概念。」

最後楊植斗的結論是：「苗博雅的政治學分點滿，用詭辯來打擊異己，好得到民進黨的青睞，但這款雙標，苗博雅的台大法律學位，大概是雞腿換來的吧」