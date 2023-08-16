台南政大書城凌晨宣布不熄燈 網友大讚：會用行動支持

【文．林齊萩】

隨著網路與電商崛起，實體書店面臨經營困境，不過也傳來好消息。政大書城台南店今（15日）凌晨在臉書發布訊息表示，原訂本月31日停業，經過眾多讀者鼓勵，以及與上游供應商取得共識，決定繼續營運。網友聞訊留言力挺「謝謝留在台南」，台南市長黃偉哲也說，政大書城續留台南，是對市民很好的禮物。

上月16日，政大書城創辦人李銘輝署名的一紙啟事，內容指位於台南市中西區延平大樓地下1樓的政大書城，將於8月31日停業。消息傳開後，網友紛紛在各社交平台表達震驚與不捨。當時，李銘輝表示，到停業前的40多天將做為一個契機，刺激政府及出版業，希望大家共同討論，看如何改變經營環境？對停業並沒有說死。

政大書城台南店今晨在臉書發布繼續營運的好消息後，11個小時內已有1.9萬臉友按讚、800多則留言，以及上千則分享，網友紛紛表示：「謝謝政大書城留在台南」、「會常常去逛逛買書」、「謝謝你，會用行動支持」，連台北市文化局長蔡詩萍也留言說：「真辛苦，但能繼續是愛書人之福氣啊，祝福」。台南市長黃偉哲則說，政大書城續留台南，這是對市民很好的禮物，台南還有許多獨立書店，辛苦經營，希望市民支持，讓它有更多生存空間。

政大書城於1993年由李銘輝創立，落腳於政治大學集英樓，後續在台師大附近設立門市，北部還開設了台大、南西門市，而後更赴花蓮、高雄、台南等地展店。但在2010年前後，政大書城北部門市陸續收攤，高雄夢時代門市則於今年5月停止營運，目前僅剩花蓮與台南店。