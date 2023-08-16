48歲女子成「麻將主播」 月入13萬 靠一張「證書」成功應聘

【文．陸懷恩】

近日，四川48歲的王女成功應聘為「麻將主播」，月薪高達3萬（人民幣（下同，約台幣13萬），引起網友關注和熱議。

眾所周知，四川人熱愛打麻將，微博網友發文說，王女之前從事文職工作，看到網上招聘麻將主播消息，發現自己各方面都吻合，且還有證書，就立即報名了。經過面試，老闆和人事部主任都認可王小姐專業技術，不到兩天就發出錄取通知，王小姐就正式上崗了。

王女說，麻將主播工作內容，是在網路平台直播打麻將過程，並和觀眾互動及分享心得，每天工作6小時，每週休息1天。她非常喜歡這份工作，因可以做自己喜歡的事，還可認識志同道合朋友，「可以賺錢養家，還可提升自己的麻將水準和知識。」

招募「麻將主播」的老闆，是一位年輕創業者。這位老闆說，招聘麻將主播是因他發現麻將在網路有市場需求，「麻將不僅是一種遊戲，也是文化和藝術。」他希望透過網路平台，讓更多人了解和喜愛麻將，從中認識麻將價值和意義。老闆表示，王女是他心目中的理想人選，因她有豐富麻將經驗和熱情態度。

「四川人果然自帶麻將buff（增強）技能啊！」很多網友羡慕說，原來擅長打麻將還能為自己創造財富，且還月薪3萬，比白領賺得多。當然，也有網友對此懷疑，指這事恐怕不靠譜。

一位網友說，公司憑什麼給王女出這麼高薪水？王女已48歲，對一般年輕玩家沒吸引力，且長期做文職的人，不一定適應直播生態；其次，主播做大做強要循序漸進，即使公司推播流量，人氣也不可能一下就上來，沒流量就難轉化成商業價值。

網友說，「天上不會掉餡餅，大姐入職前應好好想清楚，公司會不會兌現承諾，如果僅是噱頭，就沒必要跳槽了。」

今年3月杭州舉辦首屆麻將國際公開賽，參賽都須業餘6段以上，上場要求穿著制服，多部攝影機監看防弊，報名者逾200萬人，相當熱鬧。 紅星新聞

據知，王女擁有麻將技能和等級證書，該證書由「麻將聯盟」和棋院杭州分院麻將運動技術等級評定中心所頒發。根據《麻將運動技術技能等級評定管理辦法》，任何一位普通麻將愛好者，都可註冊為運動員，且入門門檻低，只需在線進行簡單的麻將知識答題，答對70%以上即可註冊。

其實不只四川熱愛麻將，麻將早已是中國「國粹」，為全民熱愛。年初疫情剛過，大陸就在3月舉辦首屆中國麻將公開賽，總獎金人民幣100萬，賽事設四川麻將和國標麻將兩正式項目，雖需獲業餘6段才能取得參賽資格，但已吸引逾200萬人註冊成為「麻將運動員」。

中國國際麻將聯盟秘書長李文龍受訪時表示，以首屆中國麻將公開賽為先導的一系列賽事，將完全改變傳統娛樂麻被「污名化」負面影響，打麻將成為智力競技的正經活動。