美F-15EX「沉默鷹」戰機 到底有多隱形？

【文．楊俊斌】

新型的「鷹式」F-15EX戰機不是隱形戰機，但與隱形戰機卻非常相似，這種隱形性在實戰中可能非常有用。美軍不僅沒有打算淘汰F-15戰機，還打造全新的F-15EX，當成炸彈卡車使用，是美軍除了隱形戰機之外的主力，除了美軍以外，包括以色列、日本、南韓、新加坡都操作F-15戰鬥機。

至於台灣方面，由於跑道長度，以及操作成本，所面臨的敵情並不同，基本上F-15並不適用於台灣。

近10年前，美國空軍委託波音公司建造數百架新型F-15EX「鷹式二型」（Eagle II）戰機，這是五十年前經典戰機F-15「鷹式」戰機的升級版。

福布斯新聞報導，「沉默鷹」式戰鬥機（Silent Eagle）是一款類隱形F-15戰機，波音公司的工程師能夠使這種大型、雙引擎噴射戰機具有雷達反射直角和圓形發動機噴嘴的隱形性能。

「沉默鷹」的一些先進技術會用在F-15EX身上，新型的「鷹式」F-15戰機不是隱形戰機，但與隱形戰機卻非常相似，隱形性在實戰中非常有用。

波音公司重新審視F-15戰鬥機1960年代的舊設計圖紙，工程師試圖尋找一切機會來改變這款戰鬥機的隱形性。

翼下油箱是雷達反射的主要來源，而F-15有一個「適型油箱」（conformal fuel tanks，在機身上整合的一組貼合機身線條的低阻力油箱套件），波音公司把這種油箱改裝成內部武器艙。

一架戰鬥機在發射雷達波時也往往會暴露其位置，為了提高F-15的隱形性，波音公司將其主動雷達改成被動、無波源的紅外線傳感器。

工程師們還在「沉默鷹」的正面塗上了雷達波吸收材料（Radar-absorbing Material，RAM）。波音公司聲稱，RAM能夠使F-15的正面雷達橫截面（RCS）與F-35的正面RCS相似。

美國空軍2019年購買新型F-15EX，自2001年以來，空軍只購買F-22和F-35隱形戰機。時任國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）命令空軍購買「鷹式二型」（F-15EX），以便迅速換掉1980年代的F-15C中隊，這些中隊的主要作用是保衛美國大陸不受入侵者攻擊，當然在英國和日本的美軍基地也有老化的F-15C戰機。

美國空軍需要至少144架F-15EX來替換大約250架F-15C/Ds，空軍還提出了購買額外的「鷹式二型」（F-15EX）的想法，每架飛機的成本約為8800萬美元，取代其在20世紀90年代初開始購買的220架F-15E戰鬥轟炸機。

美國空軍考慮未來打造更大的F-15EX航空聯隊，同時也在為該機型增加戰鬥任務。F-15EX塊頭夠大，可以攜帶空軍新的大型超高音速空對地攻擊和正在開發的「超大型」空對空飛彈。

F-15EX戰機還配備了超強的雷達干擾器，稱為「鷹式被動／主動預警生存系統」（Eagle Passive-Active Warning Survivability System，縮寫為EPAWSS），使F-15EX能夠蒙蔽敵人的防空雷達，為友機掃出一條安全防空航道。

如F-15SA和F-15QA一樣，F-15EX有紅外缐傳感器，比F-15C或F-15E更隱蔽，但是EX機型像SA型和QA型一樣缺乏內部武器艙。

波音公司把F-15EX塗上雷達波吸收材料，更接近「沉默鷹」。F-15EX是介於「鷹式」戰機和「沉默鷹」之間的機型。是一款美國麥克唐納-道格拉斯公司（現波音公司）自1962年展開的F-X（Fighter-Experimental）計劃發展而來，在戰機世代上被畫分為第四代戰機。

F-15E「打擊鷹」預計將繼續在美國空軍中使用到2030年代。F-15仍然在許多國家服役，改良型號的生產仍在進行中。