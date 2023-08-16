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賴清德過境外交與疑賴論

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導主筆室
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【文．衣冠】

副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮過境美國，由於美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格以參加家人婚禮為由未能在紐約接機，賴清德也沒有美國聯邦官員互動的機會，接待規格明顯降低不少，但就此認為美國對賴仍存疑慮，或許有過度推論之嫌。美國的「疑賴論」到底有多深？其效應對台灣選情影響有多大？甚至賴陣營對疑賴論發酵的評估，都值得進一步仔細思考、觀察，特別是藍營，不可見獵心喜，誤判形勢。

賴清德這次過境美國的待遇規格備受到各界用顯微鏡檢視，除了副總統身分，更重要的是他還是明年總統大選民進黨的參選人，美國對他的態度不僅影響台灣的選情，更是牽動美中關係的敏感神經。特別是在《金融時報》指出美國白宮官員對賴清德台獨立場的質疑後，疑賴論就成為外界檢視美國對待賴清德的有色眼鏡。

美國介入大選是必然的常態

羅森柏格6月訪台時表示，美國不介入台灣大選，也不容外部勢力介入，但她也補充說明，美國在台灣有其利益。既然美國在台灣有其利益，台灣的領導人能否維繫美國利益，美國當然不會無視，只是介入的方式與程度有明暗深淺之別，說不介入沒有人會相信。事實上，自台灣開放直選總統以來，美國在幕後操縱的痕跡歷歷在目。重點在於要弄清楚美國的利益何在，美國根據當時的時空背景會如何介入。

身為全球影響力最大的國家，美國調動全球資源的能力在所有帝國主義國家中絕對是史無前例，美國的國家利益十分複雜，加上中美激烈的霸權競爭，美國希望台灣服膺其利益與價值的考量就十分多元。由於美國菁英對於中國崛起的態度與應變之道仍存在巨大的分歧，我們不宜簡化美國的利益。

長期以來，美國利用兩岸分裂從中獲利，所以分裂但不分離符合美國利益。但隨著中國力量的崛起，美國能否從前述的狀態中繼續獲取利益，引起許多討論。特別是在2010年代美國因金融風暴受創，認為美國維持兩岸分裂的代價不如獲益，不妨利用台灣還有很好的身價，於是有「棄台論」的出現。

當時國務卿希拉蕊的幕僚蘇利文就曾將一篇主張利用台灣交換中國支持美債的文章轉給希拉蕊，希拉蕊表示很有意思。另一種論點則是認為應該更積極的利用台灣去刺激中國，讓中國在魯莽的軍事行動中挫敗，切斷中國崛起的進程。事實上，維持現狀、棄台論、戰爭論都出現在現任拜登政府的思維中，所以給人一種錯亂的印象。

美國真的疑賴嗎？

既然美國對中政策混亂複雜，我們就不應該過度簡化美國的疑賴論，美國的疑賴論可能不同於2012年大選對蔡英文的態度，反而更像是煙霧彈或是唱雙簧。對賴清德而言美國疑或不疑都比不上勝選重要，適度降低台獨的光芒，無損於支持者對他的擁護，這是藍綠選民最大的不同。

檢驗的方式就是看賴清德回程過境舊金山時的表現，面對加州更多、更熱情的台僑，他會不會再度忘情脫稿演出，就知道賴陣營怎麼看疑賴論了。※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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