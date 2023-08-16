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夏威夷野火已燒死99人 州長：10天內死亡人數恐翻倍

聯合新聞網／ 獨家報導
夏威夷茂宜島野火災情慘重，拉海納被燒成廢墟。 取自Governor Josh Green推特。
夏威夷茂宜島野火災情慘重，拉海納被燒成廢墟。 取自Governor Josh Green推特。

【文．林齊萩】

美國夏威夷州島茂宜島（Maui，另譯毛伊島）致命野火肆虐，目前死亡人數已增至99死，仍有數百人下落不明。夏威夷州長表示，死亡人數還會繼續攀升，預計未來10天內，當地救難人員每天可能會尋獲10至20具遺體，死亡人數可能翻倍。

夏威夷州長葛林（Josh Green）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時沉痛地說，「我們遭遇的可能是夏威夷州史上最嚴重的天然災害。」葛林提到，隨著手機通訊已部分恢復，當地居民能與親友聯繫，失蹤人數也從2000多人降至1300人左右。

據了解，歷史悠久的沿海小鎮拉海納（Lahaina）的逾八成的火勢已獲控制，但當地仍陷高溫，尋屍犬只能工作15分鐘就必須休息，因此搜救進度緩慢。

茂宜島災情慘重，拉海納幾乎被蔓延迅速的野火燒成廢墟，島上各地的警報器卻沒發揮作用，許多倖存者說他們沒有接獲任何警告，大火就已燒到眼前。州長葛林日前表示，還無法斷定警報器系統是否失靈，由於多數設備毀於大火，必須等待進一步調查才能查明真相。葛林認為，應是野火產生極端高溫，導致警報器癱瘓。

夏威夷為因應地震、海嘯、火山爆發等天災，建立全世界最大的戶外安全警報系統（All-Hazard Statewide Outdoor Warning Siren System），遍布夏威夷島鏈近400個地方，茂宜島上也裝設80多個，每月固定演練一次，卻疑似失靈而導致人命白白犧牲。當地現已傳出檢討聲浪。

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