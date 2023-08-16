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碧桂園若垮掉 恐殃及大陸數百城市

聯合新聞網／ 獨家報導
身陷債務泥沼的碧桂園，目前在大陸三、四線城市還有大約90萬套在蓋的住房，一旦爆雷恐殃及數百城市。 中新社
身陷債務泥沼的碧桂園，目前在大陸三、四線城市還有大約90萬套在蓋的住房，一旦爆雷恐殃及數百城市。 中新社

【文．陸懷恩】

大陸房地產巨頭「碧桂園」爆財務危機至今，已引起官方、業界及消費者的恐慌。新加坡《聯合早報》引述分析人士說，這對大陸經濟產生的震動，在深度和廣度上都將超恆大集團，三、四線城市不少住宅是碧桂園蓋的，一旦爆雷引發危機，恐殃及數百城市。上海易居研究院研究總監嚴躍進則稱，當前市場再不能承受住一個萬億（兆）級房企的出險了。

《聯合早報》引分析人士指出，以碧桂園量體和大陸經濟復甦乏力的現狀，若無法解除財務危機，對中國經濟產生的震動，在深度和廣度都將超越恆大；其次，也將對整個市場產生一連串連鎖反應。

分析人士說，首先是員工和商業夥伴。數據顯示，碧桂園有3萬3207家供應商和7萬多名員工，最壞情況恐面臨失業危機；其次，對普通購房者。據《第一財經》統計，碧桂園目前未交付房源約90萬套，若公司真出問題，意味有90多萬購房者資產受到影響，碧桂園項目多在大陸三、四線城市業主家庭收入較少的地區，影響更大。

此外，面臨巨大風險的還包括債權人。《彭博社》稱，截至去年底碧桂園累計債務1.4兆，一旦違約，恐將波及一大批基金和銀行。中原地產首席分析師張大偉對香港電台分析說，碧桂園出現債務違約機會高，暴雷只是時間早晚。

更令人不安的是，碧桂園危機恐擴散到整個房地產和金融市場。上海易居研究院研究總監嚴躍進說，當前市場再不能承受一個兆級房企的出險，一旦碧桂園倒下，將影響更多民營房企，「碧桂園問題並不僅限碧桂園一家企業。」不考慮債務，碧桂園若要在完成今年「保交樓」任務，月均銷售額至少要220億人民幣，但今年7月銷售金額僅121億元，恐難達標。

碧桂園14日對11檔債券停牌後，導致香港中資地產股股價全面重挫，碧桂園已跌到0.81港元，圖中「世界500強」看板現在看來格外諷刺。 中國房地產網
碧桂園14日對11檔債券停牌後，導致香港中資地產股股價全面重挫，碧桂園已跌到0.81港元，圖中「世界500強」看板現在看來格外諷刺。 中國房地產網

碧桂園14日起已停牌11檔債券買賣，9月2日到期的境內債也傳出提議展期3年償還，債務餘額估計近700人民幣（約台幣3000億），如何解決恐得靠官方否願施援手了。

大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司長付凌暉，今（15）日提到房地產市場時說，房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期。他表示，這些問題是階段性的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。付凌暉說法有些輕描淡寫，但能否渡過難關，仍靠自救及官方態度而定。

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