美日韓首次峰會將聲明維持台海和平穩定

【文．林齊萩】

面對北韓持續開發核武、飛彈，中國不斷強化海洋擴展，美國、日本與南韓三國領袖18日將在美國舉行峰會，屆時將制定每年定期舉行領袖會談的方針，宣布在技術、教育和國防方面的一系列聯合倡議。根據路透社報導，共同聲明中，也將強調維護台海和平穩定的重要性。

此次美日韓峰會由美國總統拜登（Joe Biden）主辦，將在華府近郊的大衛營（Camp David）舉行。日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席。這將是三國領袖首度在國際會議之外的場合獨立舉行會談，同時也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營接待外國領袖。

根據日媒報導，美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）接受訪問時證實，目前正在協調每年定期舉行三國峰會的計劃。伊曼紐爾表示，日韓直接合作相當重要，三國峰會將制度化，日韓就不需由美方傳話，而是直接對話。

路透社報導，這次峰會主要是應對「中國崛起」和「北韓帶來的更大地區威脅」。官方消息人士透露，美日韓每年將定期舉行聯合軍演，包含藉此整合雷達、衛星、武器系統，以便追蹤及摧毀彈道飛彈。此外，美日韓已同意於今年內開始即時共享北韓發射飛彈的情報，這次峰會也將談及這項共享情報的進度。

三國領袖還將討論彼此的合作，促進共同區域繁榮和發展，包括在尖端科技上合作和加強夥伴關係方面，應對供應鏈和能源風險等經濟安全問題。

除聯合聲明外，峰會後還將發布一份文件，闡述對未來的全面展望。伊曼紐爾表示，「三國決定徹底地改變印太地區的戰略環境」，他非常期待未來三國的合作能邁入新階段。白宮在7月底就曾透過聲明表示，這場峰會象徵美日韓三國關係的新篇章。

此外，路透社14日報導指出，三國領袖將在峰會後的共同聲明中把「維持台海和平安全穩定」字眼納入，但有關內容和其他確切措辭，預計將在最後一刻才能定案。一名華府官員向路透社透露，最終版本中有關台灣的措辭應會符合美方既定的立場，並避免激怒中國政府。