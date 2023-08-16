快訊

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？她舉例：先賺了20年

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

美日韓首次峰會將聲明維持台海和平穩定

聯合新聞網／ 獨家報導
美國總統拜登5月在G7峰會上，與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅會晤。
美國總統拜登5月在G7峰會上，與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅會晤。

【文．林齊萩】

面對北韓持續開發核武、飛彈，中國不斷強化海洋擴展，美國、日本與南韓三國領袖18日將在美國舉行峰會，屆時將制定每年定期舉行領袖會談的方針，宣布在技術、教育和國防方面的一系列聯合倡議。根據路透社報導，共同聲明中，也將強調維護台海和平穩定的重要性。

此次美日韓峰會由美國總統拜登（Joe Biden）主辦，將在華府近郊的大衛營（Camp David）舉行。日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席。這將是三國領袖首度在國際會議之外的場合獨立舉行會談，同時也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營接待外國領袖。

根據日媒報導，美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）接受訪問時證實，目前正在協調每年定期舉行三國峰會的計劃。伊曼紐爾表示，日韓直接合作相當重要，三國峰會將制度化，日韓就不需由美方傳話，而是直接對話。

路透社報導，這次峰會主要是應對「中國崛起」和「北韓帶來的更大地區威脅」。官方消息人士透露，美日韓每年將定期舉行聯合軍演，包含藉此整合雷達、衛星、武器系統，以便追蹤及摧毀彈道飛彈。此外，美日韓已同意於今年內開始即時共享北韓發射飛彈的情報，這次峰會也將談及這項共享情報的進度。

三國領袖還將討論彼此的合作，促進共同區域繁榮和發展，包括在尖端科技上合作和加強夥伴關係方面，應對供應鏈和能源風險等經濟安全問題。

除聯合聲明外，峰會後還將發布一份文件，闡述對未來的全面展望。伊曼紐爾表示，「三國決定徹底地改變印太地區的戰略環境」，他非常期待未來三國的合作能邁入新階段。白宮在7月底就曾透過聲明表示，這場峰會象徵美日韓三國關係的新篇章。

此外，路透社14日報導指出，三國領袖將在峰會後的共同聲明中把「維持台海和平安全穩定」字眼納入，但有關內容和其他確切措辭，預計將在最後一刻才能定案。一名華府官員向路透社透露，最終版本中有關台灣的措辭應會符合美方既定的立場，並避免激怒中國政府。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

大學招生仍可考慮「種族」拜登政府推出因應原則

夏威夷災情慘 拜登照常度假、避談野火挨轟

美日韓領袖18日大衛營會晤！將宣布聯合倡議並提及台灣

會計錯誤帶來意外之財 美國又給烏克蘭64億軍援

相關新聞

外商對陸直接投資（FDI）暴跌90% 史上新低！美進口銳減25% 貿易脫鉤發酵

衡量大陸經濟發展「三駕馬車」之一的「外商直接投資」（FDI），據陸媒報導，今年上半年暴跌90%，創下中共有統計資料以來的新低；同時，美國對陸進口也急劇下降25%，顯示美國從前總統川普啟動的「貿易脫鉤」已逐漸發酵。一旦中國經濟數據暴跌，影響的不僅是中國大陸，而是全球。

醫藥代表哭訴 見領導前備避孕藥 5年搞定上百客戶 陪睡成潛規則

大陸醫藥反腐風暴越刮越烈，繼大量醫院院長腐敗事蹟被曝光後，藥業代表也出面哭訴，陪睡已成這行業潛規則。在決定退出這行業後，她爆料，5年間以身體搞定百個客戶，雖賺了點錢，但人性極致扭曲已讓她待不下。

柯文哲郭台銘力挺高虹安 總統聲量爆量重挫選情？！

昨(14)日攻佔各大新聞版面的無非是高虹安詐領案被起訴，外界都在看，身為高虹安前後任老闆的柯文哲和郭台銘他們怎麼看，而柯郭兩人的力挺，似乎選民們並不買單，這會重挫他們的選情嗎？讓我們看下去！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/14到8/15的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是28,475 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是26,633 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是14,405，第四名是郭台銘，聲量是13,476。

48歲女子成「麻將主播」 月入13萬 靠一張「證書」成功應聘

近日，四川48歲的王女成功應聘為「麻將主播」，月薪高達3萬（人民幣（下同，約台幣13萬），引起網友關注和熱議。

九鵬試射愛國者飛彈自爆 前飛彈營長周宇平指愛二來台已25年 需要重新檢測

中科院屏東九鵬基地今（15）日早上6點30分左右，試射2枚愛國者飛彈，媒體推測是愛國者二型飛彈，不過第一枚飛彈發射沒多久，就在空中發生自爆，閃出火花，小火焰隨後在天空四散。前愛國者飛彈營營長周宇平推論，問題應該是啟炸感應故障或推進器藥柱問題，但由於愛國者二型來台已久（民國85年陸續接裝成軍戰備），即已超過25年，系統裝備包含飛彈都需要重建與鑑測。

賴清德過境外交與疑賴論

副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮過境美國，由於美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格以參加家人婚禮為由未能在紐約接機，賴清德也沒有美國聯邦官員互動的機會，接待規格明顯降低不少，但就此認為美國對賴仍存疑慮，或許有過度推論之嫌。美國的「疑賴論」到底有多深？其效應對台灣選情影響有多大？甚至賴陣營對疑賴論發酵的評估，都值得進一步仔細思考、觀察，特別是藍營，不可見獵心喜，誤判形勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦