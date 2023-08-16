九鵬試射愛國者飛彈自爆 前飛彈營長周宇平指愛二來台已25年 需要重新檢測

【文．宋秉忠】

中科院屏東九鵬基地今（15）日早上6點30分左右，試射2枚愛國者飛彈，媒體推測是愛國者二型飛彈，不過第一枚飛彈發射沒多久，就在空中發生自爆，閃出火花，小火焰隨後在天空四散。前愛國者飛彈營營長周宇平推論，問題應該是啟炸感應故障或推進器藥柱問題，但由於愛國者二型來台已久（民國85年陸續接裝成軍戰備），即已超過25年，系統裝備包含飛彈都需要重建與鑑測。

愛國者飛彈第一次在台灣打靶是民國90年，周宇平當時是愛國者飛彈營副營長，後來升任營長。對於上午愛國者飛彈自爆一事，周宇平表示，今早九鵬基地實施飛彈試射，報載是愛二飛彈發射的第一枚自炸，一般推論問題應該是啟炸感應故障或推進器藥柱問題，但由於愛二系統來台已久，即已超過25年，系統裝備包含飛彈的重建與鑑測是否全數完成，應予查證。

周宇平指出，就愛國者飛彈自爆的影片分析、推論，判斷系統射擊任務應是打對飛彈攔截（TBM，tactical ballistic missile）課目，連續發射二枚飛彈，即漣波射擊（Ripple FIRE），這是一般對戰術彈道飛彈的射擊模式，端看現場附近有無靶彈發射即知；而一般來說，各型地對空飛彈發射後，在3秒內必須與地面裝備（戰術射控中心，ECS）建立資料鏈結，以確定雷達偵知飛彈並且鎖定可實施導引，否則即會自爆，這是系統規劃好的安全設計。

前愛國者飛彈營營長周宇平。

所以，周宇平就時間序看來，判定自爆是因為未獲得飛彈訊號為主因，但這仍然需要專業的判讀，射控電腦對導引資訊都會有相關紀錄（EDR），從中了解分析即可獲知問題原因，並可交原廠（雷神公司）或美國陸軍，甚至是美軍低層防衛辦公室（LTPO）實施判定，並在年度愛國者飛彈工作勤務年會中，各使用國參與時提出研討，請美軍或雷神公司說明，甚至要求實施系統改良，以避免類似情況再發生，提高系統射擊成功率。

自爆事故沒有釀成其他意外，第二枚發射的愛國者飛彈也順利射出，今天的演練還分別發射雄二、雄三飛彈，過程都相當順利。