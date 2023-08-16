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醫藥代表哭訴 見領導前備避孕藥 5年搞定上百客戶 陪睡成潛規則

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸醫院「陪睡」成潛規則，不僅藥業代表受害，圖為今4月被抓的廣東某醫院「美女院長」王瑩，隨身帶保險套藉此升官，當主管後威逼男下屬就犯，貪汙上億被逮。 網易
大陸醫院「陪睡」成潛規則，不僅藥業代表受害，圖為今4月被抓的廣東某醫院「美女院長」王瑩，隨身帶保險套藉此升官，當主管後威逼男下屬就犯，貪汙上億被逮。 網易

【文．陸懷恩】

大陸醫藥反腐風暴越刮越烈，繼大量醫院院長腐敗事蹟被曝光後，藥業代表也出面哭訴，陪睡已成這行業潛規則。在決定退出這行業後，她爆料，5年間以身體搞定百個客戶，雖賺了點錢，但人性極致扭曲已讓她待不下。

大陸自7月21日，由國家醫保局、審計署、公安部等10部門召開視訊會議，部署醫療反腐工作，7月28日紀檢機關展開史上最大一場整治後，聲勢浩大的醫療反腐風暴在全陸掀起波瀾壯闊的浪潮。短短不到一月，已查獲176名院長和書記，甚至消息傳出河南某中心醫院領導在調查壓力下，跳樓自殺。

醫藥反腐風暴後，離職的醫藥代表曉蘭把過去發生的事全攤開來說。她提到被領導半夜「召見」。 轉引微博
醫藥反腐風暴後，離職的醫藥代表曉蘭把過去發生的事全攤開來說。她提到被領導半夜「召見」。 轉引微博

然而在巨大反腐壓力面前，一些醫藥代表備受苦難。一些醫藥銷售代表甚至只能領取最低工資，更甚者選擇辭職離開。與此同時，不少醫藥則在黑幕重重下為工作犧牲色相，曉蘭就是其中的案例。

《今日頭條》報導，畢業於製藥專業的曉蘭畢業後，投遞眾多相關簡歷，最終被一家醫藥企業錄用，並調入藥品研發部門工作。但在研發部工作的曉蘭深感無力，因為藥品研製週期長，再者公司很多所謂的創新藥，其實是仿製品。一個月後，曉蘭被調入市場銷售部，做醫藥代表。

曉蘭提到「5年內搞定幾百個客戶」。 轉引微博
曉蘭提到「5年內搞定幾百個客戶」。 轉引微博

起初曉蘭業績很差，領導經常找她談話，很直白告訴她，她完全沒利用自身的好身材和顏值。曉蘭並非傻子，自然明白這意思。領導威脅她，如果這個月再沒業績，她將被開除。無奈之下，曉蘭再次見到某醫院院長，一番談話後曉蘭成為他的私人伴侶。正因這次付出，曉蘭成功爭取到醫院訂單，並獲得公司3萬元獎勵。

這次經歷讓曉蘭意識到，「陪睡領導」已成醫藥代表心照不宣的潛規則。此後，曉蘭如無敵般地成功拿下3位院長，收入水漲船高。但她坦言，這是她過得最痛苦的日子。因拿下的院長越多，表示她付出越多。

醫藥銷售不僅她一人，且醫院權力都在院長手中，他們可掌握是否進入醫院的權利，這個月他們可讓你進醫院，下月可能將你拒之門外。因此，只要院長願意，你可能深夜12點接到他電話，你需要二話不說，匆匆穿上牛仔褲，拿上避孕藥，火速趕往醫院。

曉蘭說，在成為醫藥銷售代表這幾年，她賺了一些錢，卻感到整個人變得扭曲了。她沒有朋友，沒有私生活，甚至不敢談戀愛，畢竟不被男朋友發現幾乎是不可能。在與領導溝通過程中，有時甚至出現意外。曉蘭曾兩次意外懷孕，雖然事後妥善處理了，但她非常害怕，因她在網上看到，過多使用避孕藥後，後續可能很難懷孕。

醫療反腐，回歸正常生活，讓曉蘭真正恢復了平靜。

近期醫療反腐行動力度擴大，曉蘭熟悉的院長中已有人被抓，其他一些院長也不敢再被拜訪，甚至曉蘭試圖發短信或電詢近況，發現已被對方封鎖。同公司其他人也有被傳喚到警局的，整個公司陷入停頓。正是這時曉蘭萌生了退意，最終她向領導遞交辭職信，也沒任何挽留就批准了。

回家後，曉蘭通過親友介紹，很快結了婚，對方是個老實人，曉蘭也第一次嘗到什麼叫做平靜。記者採訪時，曉蘭笑容滿面，宛如一個快樂的孩子。

她為擺脫醫藥行業的苦海、走出扭曲生活，感到開心。很難想像曉蘭工作的5年，「用身體搞定上百客戶」，為領導及客戶意外懷孕兩次，與命運大作戰，是多麼痛苦與心力交瘁。

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