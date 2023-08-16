混亂與恐懼的組合！美對陸投資限制引美企憂慮 究竟制裁中國還是自己

【文．邢雲】

《路透》報導指出，美國拜登政府祭出「史無前例」的行政令，限制對華科技投資後，不少美國投資者面臨「混亂與恐懼」，有人擔心此舉會進一步刺激華府的「反北京」情結，導致出台更多限制方案。

報導指出，美國的新限制雖然範圍不大，但為境外資本管制設定一新框架，使日後擴大管制領域變得更容易。這也刺激部分美國國會議員提高聲量，要求採取更多限制，本月初美國眾議院「中國問題特別委員會」就被爆料，正對全球最大資產管理集團貝萊德BlackRock和MSCI（明晟）進行對華投資調查。

《路透》表示，對企圖駕馭地緣政治的美國投資者來說，「華府噪音」讓他們難以確定在華業務走向。「行政命令及一些立法者和機構的反華舉動，意味（美國）整體政策不明確，且佈滿地雷」。報導認為，這種不確定性可能進一步打擊投資流動，提升企業制定應急計畫的緊迫性。

《觀察者網》報導，來自大型資產管理公司高管認為，華盛頓想法還在「不與中國做生意」和「相信貿易是好的」兩種想法間搖擺不定，但從商業角度看，這將當前環境變成「混亂和恐懼的組合」。

拜登9日簽署行政令，限制在半導體、量子計算和AI（人工智慧）敏感技術領域對華新投資，《紐約時報》稱，此舉升級美中間的對抗，令世界兩大經濟體之間的距離更遙遠。

根據華府行政命令內容，新限制只適用私募股權、風險投資、合資企業和綠地投資等直接投資，不包括被動式證券投資。知情人士說，這是出於業界要求。兩家有中國業務的大型企業高管說，這將允許很多基金經理繼續在中國開展業務，不受任何影響。

美國總統拜登發行政令，限制AI、半導體、量子計算赴陸投資，但三領域早劃入「十四五規劃」重點，也是外商投資限制較多的項目。因此引外界疑問，究竟拜登知道自己在幹什麼嗎？ 搜狐網

但有美媒引述分析人士說，至少就目前而言，任何此類禁令對中國的影響，都可能微乎其微。據了解，影響甚微原因在於這三大高科技領域產品都位列「十四五規劃」（2021年至2025年）重點課題，大陸對重點課題項目本就很少開放外商投資，拜登禁了沒了禁。

香港《南華早報》日前就曾報導，不少業內人士分析，美方這些限制看起來「更具政治意義」，隨著中國政府不斷加大對科技領域的資金投入，一些人還將美國出台的限制視為中國實現自力更生目標的「機遇」。由於美國限制力度加大，大陸高校大學和研究機構也已做好準備，尋求增強中國在這些科技領域的硬實力。專家就質疑，美國所謂限制令、制裁令，究竟是制裁中國還是自己？拜登總統究竟是否知道自己在幹什麼？