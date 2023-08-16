美中貿易戰開打近5年 中國經濟專家：只有中國是輸家

【文．林齊萩】

2018年啟動的美中貿易戰迄今5年，雙邊經貿交鋒未歇，甚至愈演愈烈，導致全球供應鏈重組。中國西澤金融研究院院長趙建近日發表文章指出，美中貿易戰中，其他國家坐收漁翁之利，取得全球供應鏈「去中國化」的好處，美國也沒陷入長期衰退，只有中國是輸家。

微博帳戶「西京研究院」12日發表中國經濟專家趙建的文章《誰在坐食「去中國化」的紅利》，分析近年來中美貿易戰的影響。趙建在文中指出，他在最近一年的宏觀研判中，有幾個地方判斷失誤。首先是低估了美國聯準會（Fed）創造和修復資產負債表周期的能力，以及已開發市場經濟對風險的群體免疫力。

其次是，全球供應鏈在「去中國化」的過程中，產生巨大的外溢效應，讓越來越多中國過去的競爭對手坐收漁翁之利；他們坐食來自全球供應鏈「去中國化」外移的資金、訂單、資本、人才、產業鏈等，自身賺好賺滿，同時減緩周期性下行的壓力。

趙建在文中舉新加坡為例，稱該國坐食中國金融資本和私人財富外移的紅利，萬億美元財富從香港和中國轉移到新加坡，讓其不費吹灰之力就承接了香港國際金融中心地位。

此外，趙建也提到，東南亞、印度、墨西哥和加拿大坐食從中國外遷的產業鏈和訂單。就連美國自己，再工業化和製造業回流也取得了突飛猛進的進步，2022年以來製造業投資竟創下歷史新高，製造業投資真的在回流，美國前總統川普（Donald Trump）用貿易戰沒實現的目標，拜登（Joe Biden）卻用國際政治手段輕易完成了。

文章提到，與之相反的則是，中國自2022年下半年以來，出口增速與外商直接投資（Foreign direct investment，FDI）的持續下滑，進入6、7月，下滑速度開始加劇。最新的7月出口數據，用美元計價的出口為年跌14.5%，創下疫情以來最大下滑紀錄。FDI更創下本世紀以來的歷史新低。FDI的下滑有更大的指向性意義，它代表著世界對中國未來的信心。

文章研判，這些變化雖有周期性因素，但更多的恐怕是不可逆的長期因素，這從中國在全球貿易的市佔率持續下降也能看出，這是國際貿易和政治秩序真正的「百年未有之大變局」。

趙建指出，在全球化大變局的漩渦裡，並非所有人都是輸家，中國沒有強勁復甦反而陷入「通脹疲軟」，需要面對更大的長期需求不足的壓力；而世界其他國家，尤其是美國，則沒陷入普遍預期的長期衰退，反而是持續繁榮。

目前，趙建的這篇文章已遭刪除。