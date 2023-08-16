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洪災再重創中國經濟 專家憂北京恐攻台轉移焦點

聯合新聞網／ 獨家報導
中國華北地區洪災嚴重。圖為河北省涿州市災民搭車涉水。 取自中新社
中國華北地區洪災嚴重。圖為河北省涿州市災民搭車涉水。 取自中新社

【文．林齊萩】

中國華北地區遭連日洪災重創，各地災損嚴重。根據官方公布的數據，光是河北省災損就達人民幣958.11億元（約新台幣4229億元），對疲軟的中國經濟無疑雪上加霜。美國之音報導，有專家憂心表示，面對國內經濟的困境和民眾的不滿，北京很可能攻打台灣轉移焦點。

美國之音報導，中國解封以來，外界期待的疫後經濟復甦卻步履蹣跚。中國海關總署本月8日公布的進出口數據顯示，7月出口相較去年同期下降14.5%，是中國出口連續第3個月呈現「下降」，且跌幅超出預期。7月進口數額也較去年同期減少12.4%。顯示中國經濟疲軟，國際對中國產製品需求下降，中國國內購買需求也同步下降，陷入困境。

中國陸軍官兵在哈爾濱市的災區協助加固堤壩。 新華社
中國陸軍官兵在哈爾濱市的災區協助加固堤壩。 新華社

除了經濟表現不如預期，杜蘇芮颱風挾帶的暴雨導致中國華北地區嚴重，中國當局統計，光是首都北京就有近6萬間房屋倒塌、129萬人受災，河北省的災損更達人民幣958.11億元（約新台幣4229億元）。美國之音報導指出，此次洪災損失之巨，恐怕是官方數字的10倍。洪災造成的動輒百億元的損失，但中國當局現提出的救災重建款項僅區區十多億元。澳洲蒙納士大學（Monash University）商學院教授史鶴淩認為，這凸顯過去3年新冠疫情中，中國政府在不惜代價執行動態清零政策後，財政捉襟見肘，不堪負荷。「即使災情這麼大，但中國政府投入（災後重建）的錢並不多，並不是他們不想投，實際上是沒錢了。」史鶴淩表示，早在洪災之前，河北和黑龍江等重災區早已舉債度日。多位接受美國之音訪談的學者坦言，他們擔心這場洪患衝擊的不止是中國經濟，可能有外溢效果，進而影響到全球。

中國出動軍隊加入華北洪災救災行列。 新華社
中國出動軍隊加入華北洪災救災行列。 新華社

由成長放緩、出口暴跌、地方債台高築、失業率攀升和通縮等面向分析，當前中國經濟顯然陷入困境，報導說，若其他國家效仿美國也限制投資中國，可能導致情勢更惡化，甚至提高台海戰爭風險。

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）表示，中國憑藉軍事能力日益成熟，可能在短期內採取日益咄咄逼人的行動。這位在美國總統歐巴馬（Barack Obama）主政期間擔任國防部長戰略規劃特助的中國問題專家指出，這就是為什麼台灣戰爭的風險在這十年中是最高的，因中國的軍力比以往更強，同時其經濟達到頂峰並開始衰退。

美國總統拜登在日前也表示，中國現正面臨嚴重經濟問題，還形容目前的中國宛如一枚「定時炸彈」，並說「當壞人有麻煩時，他們就會做壞事。」

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