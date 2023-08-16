外商對陸直接投資（FDI）暴跌90% 史上新低！美進口銳減25% 貿易脫鉤發酵

【文．邢雲】

衡量大陸經濟發展「三駕馬車」之一的「外商直接投資」（FDI），據陸媒報導，今年上半年暴跌90%，創下中共有統計資料以來的新低；同時，美國對陸進口也急劇下降25%，顯示美國從前總統川普啟動的「貿易脫鉤」已逐漸發酵。一旦中國經濟數據暴跌，影響的不僅是中國大陸，而是全球。

外商直接投資、進出口總額及消費數據，一向被視為中國經濟發展最重要3指標，只要看這「三駕馬車」跑得快漫，就能判斷當年經濟榮枯。過去大陸經濟成長2位數時，FDI都保持30%左右增長，暴跌9成已翻轉大陸總體經濟發展趨勢。

大陸海關資料透露，今年上半年美國對華進口下降25%，創下近20年來最低水準，第二季外商直接投資更瘋狂下滑，降幅一度超過90%，不僅彰顯中美貿易摩擦的嚴重，更是背後複雜政治和經濟考量的交織。美國政府對陸高科技產業的限制及取消投資和禁止物流等措施，無疑加劇這一下滑趨勢。

外商直接投資是國際經濟合作中重要的一環，但受制緊張的中美關係，外商對陸直接投資在短時間內暴跌超過90%。這一現象不僅突顯貿易脫鉤加劇，也暗示中美之間合作的不確定性。如蘋果，削減對大陸市場投入轉向他國，尋求新的市場機會，也影響中國經濟的活力和創新。

同時，美國對華進口銳減25%不僅抑制中國商品出口，也影響美國市場的多樣性和價格穩定性。這既衝擊兩國產業鏈的穩定，也傳導到全球市場，影響全球供應鏈的運轉。

為此，大陸國務院昨（14）日出台24條政策措施，加大吸引外商投資。大陸商務部部長助理陳春江說，聯合國貿易發展會議預測，今年全球外國投資將繼續面臨下行壓力，中國引資面臨形勢複雜嚴峻，再加上去年同期基數較高影響，今年上半年實際使用外資金額按年下跌，整體規模保持基本穩定。

陳春江強調，今年下半年將著力加強政策支持，亦會推動合理縮減外資准入負面清單、進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制等。他期望各國投資者、外資企業能感受中國政府堅定擴大開放的決心，享受政策措施落地實施帶來的紅利，實現與中國經濟共同發展。

外商直接投資是「三駕馬車」最重要指標，數據暴跌恐影響今年大陸總體經濟發展。 取材網易

不過有外媒認為，7月1日生效的大陸新版《反間諜法》，可能促使外國投資者畏懼。《路透》日前報導，外商收集各種商業資訊時，可能一不小心會觸犯「國家機密」，華爾街金融巨頭摩根士丹利上週喊趁大陸股市回漲賣出股票，接著被上海證監局進行金融檢查，美企資訊查核公司明茨集團（Mintz Group）、拜恩資本（Bain）在大陸業務也遭搜查。

此外，《今日頭條》表示，中國持有高達8500億美元美國國債，成為中美貿易摩擦中的一張王牌，但這巨額持有，也存在合作與風險並存的複雜性。美國國債被視為相對安全的投資工具，但美國部分官員提出沒收美債的可能性，引發全球金融市場的擔憂。

美國商務部長雷蒙多預計月底訪問北京，預料美方也不願雙方摩擦繼續擴大。如何擺脫困境，尋求合作路徑，中美或可從環境保護、科技創新等角度著手，為未來經濟合作奠定基礎。