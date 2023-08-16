郭董金馬行 考驗國民黨人忠誠度

【文．何溢誠】

為了2024年總統寶座，也為了能否水到渠成獨立參選暖身，郭台銘全省跑透透，風塵僕僕、浩浩蕩蕩，各縣市接連舉辦小型造勢大會，就連離島也不放過，繼5月13日至金門發表「和平宣言」後，日前亦親自預告，將於8月23日，再到金門參加823砲戰65週年公祭活動，隨後並轉往馬祖，搶灘「兩門對開，兩馬先行」，兩岸前線選票意味濃厚。

金門兩位最具重量級的政治人物，國民黨籍立委陳玉珍向來是郭董的鐵桿支持者，甚至被戲稱為郭系立委，而原本無黨籍的縣長陳福海則轉投民眾黨，與郭董也素有淵源，所以郭董到金門自然如魚得水。

然而，郭董與馬祖的距離就比較遠了，之前也沒聽過郭董望聞問切馬祖在地居民的生活大小事，諸如海纜斷線、影響網路通訊長達數月，交通不便、大坵橋工程進度嚴重落後、莒光民眾等不到貨輪，以及大坵無人島走私猖獗，147住宅完工日期一延再延，都沒見郭董來反應問題、瞭解問題。

馬祖雖然只有1萬3千多名常住人口，卻一向是國民黨的鐵票倉，去年剛上位的新科縣長王忠銘，以及尋求連任的資深立委陳雪生，皆是國民黨籍，郭台銘此行是來考驗王忠銘、陳雪生對國民黨的忠誠度與可信度？！

政治系統是主管社會價值的權威性分配，政治人物首重信用，有誠信才管用，郭台銘前恭後倨，口口聲聲籌組主流民意大聯盟，幹得卻是挖藍營牆角、拔國民黨樁腳的勾當，為何如此氣不過、想不開？何必非要捨我其誰，為了台灣人民好，成功也可以不必在我，孫中山典型在夙昔，毛澤東聯合次要敵人打擊首要敵人的戰略亦值得效法，團結團隊作戰，應該先奪下執政權再說。

可是，郭董卻是財大氣粗，有錢就任性，反其道而行，招降納叛、拉幫結派、倒買倒賣，搞到國民黨幾乎分崩離析，侯郭不配，藍白不合，就是保送賴清德躺贏，就算不光明正大放鞭炮慶祝，晚上睡覺也都會偷笑，喊的震天價響的「下架民進黨」，無異緣木求魚、痴人說夢。

盱衡賴清德民調支持度僵著，一直突破不了35％的民進黨基本盤，但對照綠營鐵版一塊、定於一尊；反觀泛藍也好、非綠也罷，40％的選票還要分流到3組候選人身上，備多力分、事倍功半，簡單的算數問題，結局可想而知，非綠陣營暨在野聯盟大團結都不一定會贏了，何況還分支主流民意大聯盟，主流形成不了絕對多數一樣沒有用，只是成事不足、敗事有餘，所以明年1月17日恐怕還是「涼涼」！屆時被徹底下架的將是國民黨與民眾黨，郭董當然可以拍拍屁股攜家眷回美國別墅豪宅度假，徒留下日後可能飽受戰爭恐懼的台灣人民。

最後再奉勸一句給那些務實主義、機會主義，沒有信仰與信念的地方政客，「以利相交，利盡則散」，不會長久。(作者為台灣青年聯合會理事長)