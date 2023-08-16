柯文哲郭台銘力挺高虹安 總統聲量爆量重挫選情？！

【文．楊雪妍】

昨(14)日攻佔各大新聞版面的無非是高虹安詐領案被起訴，外界都在看，身為高虹安前後任老闆的柯文哲和郭台銘他們怎麼看，而柯郭兩人的力挺，似乎選民們並不買單，這會重挫他們的選情嗎？讓我們看下去！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/14到8/15的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是28,475 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是26,633 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是14,405，第四名是郭台銘，聲量是13,476。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是Line Today的國內在討論「【高虹安起訴】柯文哲：相信她沒有貪污意圖 批檢方「醜化高虹安」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有12115筆，版友表示「貪污 跟意圖無關 搞清楚 法條怎麼寫」、「無意間貪污不算嗎？白癡」、「死豬不怕開水燙，民眾黨都已經染黑，多一個貪污犯沒差。」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是聯合新聞網FB在討論「報復賴清德過境美國？陸宣布對台灣進口聚碳酸酯課徵反傾銷稅」，討論聲量1401筆，網友表示「又在助攻了，這招真好用」。第三名的侯友宜，主要是聯合新聞網FB在討論「外傳「內參民調」侯友宜還是老三 國民黨緊急回應了」，討論聲量1688筆，網友表示「不用自欺欺人，現在民調上去，也只是綠營灌票。

唯一政黨輪替的方法，就是侯友宜退選～」。第四名的郭台銘，是TVBS新聞FB在討論「子弟兵高虹安遭起訴 郭台銘發文力挺：司法不應淪政治工具」，討論聲量6000筆，網友表示「這是社會正義，每次的判決都說政治，以後當總統也有問題」