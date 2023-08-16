快訊

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？她舉例：先賺了20年

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

柯文哲郭台銘力挺高虹安 總統聲量爆量重挫選情？！

聯合新聞網／ 獨家報導
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照

【文．楊雪妍】

昨(14)日攻佔各大新聞版面的無非是高虹安詐領案被起訴，外界都在看，身為高虹安前後任老闆的柯文哲和郭台銘他們怎麼看，而柯郭兩人的力挺，似乎選民們並不買單，這會重挫他們的選情嗎？讓我們看下去！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/14到8/15的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是28,475 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是26,633 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是14,405，第四名是郭台銘，聲量是13,476。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是Line Today的國內在討論「【高虹安起訴】柯文哲：相信她沒有貪污意圖　批檢方「醜化高虹安」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有12115筆，版友表示「貪污 跟意圖無關 搞清楚 法條怎麼寫」、「無意間貪污不算嗎？白癡」、「死豬不怕開水燙，民眾黨都已經染黑，多一個貪污犯沒差。」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是聯合新聞網FB在討論「報復賴清德過境美國？陸宣布對台灣進口聚碳酸酯課徵反傾銷稅」，討論聲量1401筆，網友表示「又在助攻了，這招真好用」。第三名的侯友宜，主要是聯合新聞網FB在討論「外傳「內參民調」侯友宜還是老三 國民黨緊急回應了」，討論聲量1688筆，網友表示「不用自欺欺人，現在民調上去，也只是綠營灌票。

唯一政黨輪替的方法，就是侯友宜退選～」。第四名的郭台銘，是TVBS新聞FB在討論「子弟兵高虹安遭起訴 郭台銘發文力挺：司法不應淪政治工具」，討論聲量6000筆，網友表示「這是社會正義，每次的判決都說政治，以後當總統也有問題」

延伸閱讀

柯文哲批綠能蟑螂把持利益 承諾當總統要掀開黑金溫床

影／郭台銘與台中里長搏感情 高喊：下架民進黨

影／永齡每月贊助高虹安10萬元用途？郭台銘：司法調查中不便表態

獨／合作破局？ 吳顯森：郭台銘稱是國民黨不要合作「不是他不要」

相關新聞

外商對陸直接投資（FDI）暴跌90% 史上新低！美進口銳減25% 貿易脫鉤發酵

衡量大陸經濟發展「三駕馬車」之一的「外商直接投資」（FDI），據陸媒報導，今年上半年暴跌90%，創下中共有統計資料以來的新低；同時，美國對陸進口也急劇下降25%，顯示美國從前總統川普啟動的「貿易脫鉤」已逐漸發酵。一旦中國經濟數據暴跌，影響的不僅是中國大陸，而是全球。

醫藥代表哭訴 見領導前備避孕藥 5年搞定上百客戶 陪睡成潛規則

大陸醫藥反腐風暴越刮越烈，繼大量醫院院長腐敗事蹟被曝光後，藥業代表也出面哭訴，陪睡已成這行業潛規則。在決定退出這行業後，她爆料，5年間以身體搞定百個客戶，雖賺了點錢，但人性極致扭曲已讓她待不下。

柯文哲郭台銘力挺高虹安 總統聲量爆量重挫選情？！

昨(14)日攻佔各大新聞版面的無非是高虹安詐領案被起訴，外界都在看，身為高虹安前後任老闆的柯文哲和郭台銘他們怎麼看，而柯郭兩人的力挺，似乎選民們並不買單，這會重挫他們的選情嗎？讓我們看下去！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/14到8/15的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是28,475 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是26,633 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是14,405，第四名是郭台銘，聲量是13,476。

48歲女子成「麻將主播」 月入13萬 靠一張「證書」成功應聘

近日，四川48歲的王女成功應聘為「麻將主播」，月薪高達3萬（人民幣（下同，約台幣13萬），引起網友關注和熱議。

九鵬試射愛國者飛彈自爆 前飛彈營長周宇平指愛二來台已25年 需要重新檢測

中科院屏東九鵬基地今（15）日早上6點30分左右，試射2枚愛國者飛彈，媒體推測是愛國者二型飛彈，不過第一枚飛彈發射沒多久，就在空中發生自爆，閃出火花，小火焰隨後在天空四散。前愛國者飛彈營營長周宇平推論，問題應該是啟炸感應故障或推進器藥柱問題，但由於愛國者二型來台已久（民國85年陸續接裝成軍戰備），即已超過25年，系統裝備包含飛彈都需要重建與鑑測。

賴清德過境外交與疑賴論

副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮過境美國，由於美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格以參加家人婚禮為由未能在紐約接機，賴清德也沒有美國聯邦官員互動的機會，接待規格明顯降低不少，但就此認為美國對賴仍存疑慮，或許有過度推論之嫌。美國的「疑賴論」到底有多深？其效應對台灣選情影響有多大？甚至賴陣營對疑賴論發酵的評估，都值得進一步仔細思考、觀察，特別是藍營，不可見獵心喜，誤判形勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦