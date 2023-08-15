孤兒還是寵兒？中高收入國家48%民眾喜歡台灣

【文．宋秉忠】

就在副總統賴清德過境美國之際，皮尤研究中心(Pew Research Center)發布的全球態度調查(Spring Global Attitudes Survey)顯示，在全球24個中高收入國家中，有48%民眾喜歡台灣，喜歡台灣比例不過半，有專家認為，即使台灣不斷向國際展現善意，但各國基於國家利益考量並不在乎台灣；但也有專家認為，正是台灣的軟實力讓台灣贏得國際好感。

皮尤調查報告指出，在24個中高收入國家中，有48%的受訪成年民眾對台灣具有好感，28%持有負面觀感，值得注意的是，有25%的人沒有看法。

日本有82%的人對台灣具有好感，其中包含24%對台灣「非常」有好感；韓國及澳洲分別有75%及70%的民眾對台灣有好感；其次是以色列有66%、美國有65%對台灣有正面看法。

阿根廷、巴西、希臘、匈牙利和西班牙，對台灣有好感和無好感的比例旗鼓相當；只有印度和南非，對台灣持負面看法的要多過於正面。

值得注意的是，在24個國家中的15個國家，有大約四分之一的受訪者對台灣沒有看法(無感)，包括阿根廷有58%的人、匈牙利有50%；皮尤中心的分析認為，這是因為有些國家的民眾將對台灣的看法與對中國的看法連在一起；而在9個正面看待台灣的國家，則是因為討厭中國且認為中國干預他國，才對台灣更有好感。

在這9個國家裡，日本最為突出，有71%的日本人對台灣有好感，而對中國沒有好感；澳洲和韓國，大多數人對台灣有好感，卻討厭中國。這種現象在美國、加拿大、瑞典、英國、德國和法國也一樣。

皮尤調查顯示，24個中高收入國家中，有48%民眾喜歡台灣,只有28%討厭台灣,但有25%對台灣無感。 取自皮尤研究中心官網

值得注意的是，阿根廷、匈牙利、希臘、巴西和南非，對台灣無感的比例要高於對中國無感的比例，例如49%的匈牙利人對台灣無感，但只有8%的匈牙利人對中國無感。原因可能是這些國家跟中國的關係較為密切，而與台灣關係較為疏遠。

對於上述調查結果，旅美學者廖宏祥認為，各國在乎的是自己的國家利益，而非對某國的好感，國際關係才會呈現「沒有永遠的盟友，也沒有永遠的敵人」的情形，因此，台灣的生存絕不能寄望於其他國家的友誼或好感。

廖宏祥指出，台灣人長期以來都被教育成要對他國表達善意，記得中華民國被逐出聯合國後，英文老師還要他寫英文信給外國筆友，說這是「國民外交」，但這是政府無能，才創造出「國民外交」這個名詞。

廖宏祥指出，西方國家有 citizen diplomacy ，但那是藉由交換學生、宗教互訪等形式達成，台灣當年鎖國，只能學個四不像。

不過，資深媒體人黃哲斌則是在臉書貼文正面看待皮尤調查結果；他指出，一個邦交國只有13個的蕞爾島國，用自己的方法，各種方法，甚至是珍奶、刈包、小籠包、芒果冰、乾拌麵，建立獨特的身分認同。肯定台灣憑藉軟實力，突破中國的外交打壓，得到國際社會的認同。