涉貪污遭起訴 高虹安回擊北檢「偵查不公開最典型笑話」 柯文哲：支持她為清白奮戰

【文．林齊萩】

新竹市長高虹安在立委任期涉嫌詐領46萬助理費，台北地檢署今（14）依貪污罪起訴她，還建請法院宣告褫奪公權。高虹安隨即召開記者會回擊北檢，強調自己一開始就被認定貪污，同時質疑檢方選擇性揭露訊息，無視對她有利的證據，可說是台灣史上偵查不公開最典型的笑話。民眾黨主席、總統參選人柯文哲表示，她相信高虹安絕對沒有貪污企圖，支持她提證據為自己的清白奮戰。

上午沒有公開行程的高虹安，在得知遭北檢起訴後，臨時召開記者會說明，高虹安指出，「檢方一開始就是認定要起訴我。」偵查中連她本人都不知道的訊息，包括秘密偵訊室吃的便當種類等，都可透過媒體、名嘴或網路各種爆料帶風向、選擇性揭露，因此她對這樣的結果不意外，也說「檢方選擇性的揭露，讓所謂的偵查不公開，變成最典型的笑話。」並質疑檢方起訴她的時機點。

高虹安說，她的立委辦公室助理都有實際工作與加班，進而取得加班費跟助理費，但助理願意捐出作為辦公事務分享使用，哪裡有錯。

高虹安指出，檢察官新聞稿大部分是個人見解，與過去一般法院的見解還是有很大差距，她希望接下來能回歸司法，她會拿證據向法官好好說明，同時她也要對檢察官的草率起訴，以及沒有盡到對被告「有利不利一律注意原則」給予譴責。她說，相信在法官撇去政治考量的專業判斷下，終究會還她清白。

對於資策會提告背信案不起訴部分，高虹安表示，背信內容本來就很誇張且不實，「對於前東家覺得蠻失望的」，不排除對資訊會提告誣告罪。