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把國安當兒戲 國防部瞞報、遲報成習慣

聯合新聞網／ 獨家報導
取自中華民國空軍臉書
取自中華民國空軍臉書

【文．宋秉忠】

空軍嘉義基地一架F-16V型戰機，8月9日下午14時30分在台東九鵬外海投擲2000磅空對地炸彈，因炸彈投偏，強大的震波衝擊到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，造成艦上海巡人員恐慌；事後，有人上網爆料，並經台北市議員楊植斗於13日揭露，空軍司令部才於當天深夜承認意外並道歉。

軍方刻意隱瞞國安消息已經不是第一次，過去一年最離譜的是去年8月4日，中共對台試射飛彈，其中四枚還飛越台灣（台北）上空，我國防部第一時間竟然沒發空襲警報，還是日本防衛省發布消息證實共軍有4枚飛彈飛越台北上空後，國防部才於5日宣布，「考量中共軍演，以威懾我方為主要目標，且仍在進行中。為保護國軍情監偵作業能量，故有關其飛行路徑等資訊，不予公布。」形成「共軍對台軍演，還要日軍證實」的情況。

取自楊植斗臉書
取自楊植斗臉書

第二次則是蔡總統4月訪美回台後，共軍東部戰區於4月8日上午8時16分宣布，自8日起到10日，在台灣海峽和台灣北部、南部、台灣以東海空域進行軍演，但國防部還是在記者詢問後，才於當晚18時40分公布「中共東部戰區宣布將在台灣周邊軍演」。形成「共軍對台軍演，還要共軍證實」的情況。

就連這次副總統賴清德出訪前一天，中共海事局於11日上午8時56分發布軍演區域座標後，國防部還是拖到當天17時50分才通報中共軍演消息。

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