通縮突圍 上海台商會副會長陳定宗組「台北集市」拚夜間經濟

記者宋秉忠／台北報導

在上海市台資企業協會副會長兼連鎖工作委員會主委陳定宗的組織下，12日到26日，30個經營美食、文創、遊戲的台商在上海最熱鬧的天山路虹橋藝術中心廣場，擺攤作生意，為疫情後低迷的大陸消費市場掀起一陣漣漪。

疫情後，大陸經濟並未如預期的復甦，反而陷入低迷，7月份消費者物價指數（CPI）年減0.3%，是29個月來再次負成長，引發「通縮」的疑慮。證諸大陸市場，的確出現「消費者不敢消費，店家不敢開店」的情況。

疫情3年，上海台商店門收掉一大堆，連好樂迪、撈王等大型連鎖商都不例外，在上海開業30年的太平洋百貨也將於8月31日熄燈。一手打造「一茶一坐」連鎖餐飲的陳定宗表示，疫情期間關掉門店並不是台商不做了， 而是想保留戰力、等待時機，但疫情結束後，原先期待的「報復性消費」卻沒發生；在這種情況下，台商即使想再開店，暫時也不敢開。

陳定宗指出，北京中央也知道國內消費低迷，為此已進行了政策性扶持，像是銀行增加對中小企業的融資等，只是台商要在上海重開門店，承租行情是「先交3個月押金、再預交2個月租金」，在消費低迷的現在，台商很難下手。

而大陸官方刺激消費最大的動作則是「夜間經濟」、「路邊攤經濟」，陳定宗指出，過去，北上廣深等大都市嚴禁擺攤，主要是基於環保考量、鼓勵門店消費及發展電商，現在則變成鼓勵夜間經濟，以刺激庶民消費，最近最出名的「淄博燒烤」就是其中的代表。

上海市台資企業協會副會長兼連鎖工作委員會主委陳定宗。

陳定宗表示，疫情後，第一季大陸消費市場確實有成長，但第二季卻大跌，掉了有一半的業績，讓台商大傷腦筋。

為刺激消費，「夜間經濟綜合實力」居冠的上海又於8月份通令各區進一步鼓勵夜間經濟發展，聞到政策風向的陳定宗認為，台灣美食早在大陸各地建立市場區隔，只要到過台灣的大陸旅客都忘不了九份、西門町、饒河街夜市，為此，他召集包括85度C、「超級機車」炸雞、鬥牛士、桂冠食品在內的30家台商，一起開設「台北集市、天山七夕情」的夜市活動，為疫後台台商再開店熱身。

上海「台北集市」開業以來，每晚人潮滿滿。

為了打響「台北集市」的名號，陳定宗也是不惜血本，光是購置食材冷凍庫、場地鋪草皮，就已經投入100萬人民幣；而上海市政府也特別優惠台商，像虹橋藝術中心廣場這樣的熱門地點，一般只承租3天，但這次卻特准台商承租15天，而且還承諾「之後還可以再租給台商」。

到過台灣的陸客難忘九份芋圓。

陳定宗目前已經找到第二、第三個「台北集市」的設置地點，之後，若運作順利，「台北集市」就可以一直辦下去。

西門町燒烤是大陸消費者難忘的台灣美食。

台北集市除了美食之外，還有遊戲及文創攤位，本周還在虹橋藝術中心舉辦一場台灣卡內基創辦人黑幼龍的講座，目前已有超過300人報名參加，可謂集美食、娛樂、文創及知識消費於一體。