因應中共長程飛彈威脅 美將在關島打造20座飛彈防禦系統

【文．楊俊斌】

為因應中共日益強大的長程飛彈威脅，五角大廈將在太平洋軍事中樞——關島，新增20座防空、反飛彈系統。美國「動力」網站形容說，該計劃完成後，關島將變成「全球防空、反飛彈火力最嚴密的地區」。

據印度《歐亞時報》報導，美軍正規劃大規模強化關島的防空和飛彈防禦能力，五角大廈發佈這些項目對關島當地居民日常生活可能造成影響的報告，因而披露關島大規模飛彈防禦系統改造的部分信息。

從美國飛彈防禦局向關島居民展示的宣傳中，將有20個單獨的場所被提議用於部署地對空攔截飛彈、雷達和其他設備，其中關島北部的安德森空軍基地、海軍陸戰隊新建的「布拉茲營」基地以及關島中部的海軍基地都規劃有探測範圍遼闊的遠程雷達，釋放的電磁波可能會對附近民航的空域使用造成影響。

這次新增的20處反飛彈系統陣地是美軍在關島重金打造的「增強型綜合防空和飛彈防禦系統」（EIAMD）的一部分。按照計劃，EIAMD屬於分布式分層系統，為關島提供360度空中和飛彈防禦；該計劃完成時，「關島將擁有世界上最堅不可摧的空中防禦之一」。

美國陸基神盾系統（Aegis Ashore）。 取自洛克希德·馬丁Lockheed Martin官網

關島位於西太平洋的戰略要地，是美國空軍、海軍和海軍陸戰隊主要基地的所在地，如果美國在西太平洋地區發生衝突，尤其是針對中國的衝突，這裡將是共軍的首要目標。

解放軍空軍轟-6轟炸機可以「在自己選擇的時間和地點將關島置於危險之中」，因此，為提升關島的防禦能力，拜登政府2022年要求國會撥款9億美元，「保護關島免受中國飛彈威脅」。

根據關島獨特的地理位置和其他量身訂製的陸基神盾系統將成為EIAMD的核心，陸基神盾系統是將美國海軍神盾戰艦使用的AN/SPY-1相控陣列雷達和Mk41垂直發射系統移植到岸上，主要配備的攔截飛彈是針對洲際飛彈實施中段攔截的「標準-3」系列飛彈。

美國飛彈防禦局將於2024年12月對關島綜合防空反飛彈系統進行測試，其中包括試射最先進的「標準-3」Block IIA攔截導彈。

但部署在關島的陸基神盾系統配備的武器並不只有「標準-3」。據報導，由於Mk41垂直發射系統的多用途性質，它還將配備「標準-6」防空飛彈和研製中的「滑翔階段攔截器（GPI）」，後者主要用於攔截來襲的高超音速飛彈。

除了用於攔截洲際飛彈和高超音速飛彈的陸基神盾系統，關島的防空反飛彈系統計劃針對不同威脅，部署了不同的多層防禦系統。

美國陸軍計劃在關島部署針對中高空的「薩德」系統、針對末段攔截的「愛國者」系統、可以發射「標準-6」和「戰斧」巡弋飛彈的「堤豐」系統、「持久盾牌」防空系統等，以提供全面的防空和反導覆蓋。

其中「薩德」「愛國者」和「堤豐」系統針對不同類型的彈道飛彈巡弋飛彈以及固定翼飛機等空中威脅；而「持久盾牌」則發射AIM-9X「響尾蛇」飛彈負責攔截低空和超低空的巡弋飛彈、無人機甚至是火箭彈。

除了這些硬殺傷系統外，美軍還在關島新增部署至少三座低層防空飛彈防禦傳感器雷達，以及分布在該島周圍的多個較小的「哨兵」雷達。

部署在關島的這些防禦系統完成整合後，將針對不同的來襲目標，選擇不同的攔截系統和相關雷達，以保證更好的跟蹤和攔截效果。

美國之所要在關島投巨資、打造防空、飛彈防禦系統，主要是解放軍的轟-6K轟炸機發射的空射巡弋飛彈、東風-26中遠程彈道飛彈，以及水下潛艇都足以威脅到關島。

美國《國家利益》網站報導，近年中國航母編隊在遠海訓練時多次逼近距離關島約500公里的範圍內，關島已被納入中國艦載機的打擊範圍。

不過，「動力」網站也承認，有許多潛在的障礙可能會推遲EIAMD的運作，包括關島當地居民的反對。