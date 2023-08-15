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判決書再爆驚人內幕 有院長收受100套房

聯合新聞網／ 獨家報導
醫院院長、書記一個個被抓，速度之快超過中共建政各時期。 取材微博
醫院院長、書記一個個被抓，速度之快超過中共建政各時期。 取材微博

【文．陸懷恩】

據山東《半島都市報》報導，經該報檢索中國判決文書發現，很多判決揭示的醫藥領域腐敗現象觸目驚心。其中，雲南某醫院院長收受100套房，一些醫院院長好賭成性、一擲千金等事，更令人咋舌。

報導引述裁判文書說，曾轟動一時的雲南省第一人民醫院原院長王天朝收受了100套住房；他還收受汪某賄送的股權、人民幣50萬元等，收受張某賄送的價值人民幣47.48萬元的一輛漢蘭達越野車，顯然醫藥領域腐敗現象已多年。

此外，據報導，四川省高級人民法院2015年發佈的一份刑事判決書，詳細披露資陽市第二人民醫院（簡陽市人民醫院）原院長陳某被「圍獵」全過程；1998年至2013年春節期間，陳某利用其擔任簡陽市人民醫院院長職務之便，接受劉某請托，為某集團在承建簡陽市人民醫院工程等方面謀取利益，先後通過本人或其前妻鐘某收受劉某賄賂款共計人民幣1655.28萬元。

收受100套房子的雲南第一醫院院長王天朝。 取材微博
收受100套房子的雲南第一醫院院長王天朝。 取材微博

「好賭成性」的四川省眉山市醫院副院長張某，2004年至2019年擔任眉山市第二人民醫院檢驗科副主任、主任、彭山縣醫院院長、眉山市醫院副院長期間，利用職務便利，在工程項目招標、醫療器械採購等方面為他人謀取利益，先後收受鄒某、胡某、王某等18人財物計人民幣980.9萬元、美元0.3萬元（折合人民幣2.121萬元）及價值3.5萬港元的賭場籌碼。

截至目前，全大陸醫院院長、書記被抓紀錄有案者達170人，39天有29名領導落馬貪腐現象另人乍舌。《半島都市報》透露的王天朝生於1957年，曾任雲南第一人民醫院院長，件曝光是在2015年。

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