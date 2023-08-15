對抗美韓軍演 金正恩視察軍工廠 下令提高飛彈產能

【文．林齊萩】

美國和南韓將於本月底啟動年度大型聯合軍事演習「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演。為了對抗美韓軍演，北韓官媒中央通信社（KCNA）今（14日）報導，北韓領導人金正恩視察多個重要軍事設施，包括一處生產戰術飛彈的工廠，並下令大幅提升北韓飛彈生產能力。北韓先前曾多次批評UFS為「入侵北韓」演習，一再威脅要「採取壓倒性行動回應」，此次金正恩視察軍事設施，引發外界關注。

報導指出，金正恩上周視察期間對其中一家工廠「最近聚焦於生產戰術飛彈」以及「產能擴充」表示滿意。他提出一項改進飛彈生產的重要目標，北韓官媒甚至公開金正恩親自駕駛戰鬥裝甲車的相片。這是金正恩繼本月3至5日之後，相隔6天再次視察軍工廠。

除了頻頻視察生產戰術飛彈的軍工廠外，金正恩上周也在勞動黨中央軍事委員會第7次擴大會議中，下令展開強勢備戰，提高武器生產、擴大軍演，為未來可能發生的戰爭做準備。外界認為，金正恩的態度主要是警告本月即將登場的年度美韓聯合軍演。美韓的年度大型聯合軍事演習「乙支自由護盾」將於下周登場，這次演習除陸、海、空軍及海軍陸戰隊外，駐韓美軍與美國本土的太空軍也將參與。

此外，卡努颱風11日橫掃朝鮮半島，北韓中央通信社報導，金正恩也視察受颱風衝擊的地區。根據中央通信社報導，金正恩在視察位於北韓東部、農田淹水的災區時說，該區受災嚴重，「完全是地方官員極為糟糕且不負責的工作態度」。