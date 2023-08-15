菲將向仁愛礁空投水泥 中共戰機美濟礁上警戒 2分鐘抵現場

【文．邢雲】

近日，菲律賓軍方高層、西部司令卡洛斯前往仁愛礁附近菲軍駐紮基地視察，他說，最早下周要向仁愛礁運送物資，這次除使用船隻外，不排除進行空投。

最近，中菲在仁愛礁的衝突引發國際關注。中共對菲國向仁愛礁運送水泥等建築材料船隻，以高射水炮遠距驅離，雖然北京保持克制，但美菲同時間表達抗議，菲律賓總統小馬可仕強硬表態，已召見中共駐大使抗議。

菲律賓棄置老舊驅逐艦「馬德雷山號」，在仁愛礁「坐灘」24年，菲國並在船艦上駐守官兵，24年來運送食物、淡水等補給物資，並未受到手攔阻；但菲方運送建材目的顯然想加固，讓坐灘變成「實際控制」。事實上，從海空來說，菲方都難實現這意圖。

從空中來說，菲國軍方表示不排除空投，但「空中走道」早被北京控制，隨時封鎖都很容易。今年6月，外媒曾曝光衛星空照解放軍在美濟礁上的「駭人基礎設施配置」，當地距仁愛礁僅約40公里，一旦仁愛礁發生衝突，共軍戰機2分鐘內可抵達現場。

坐灘仁愛礁旁24年的菲廢棄船艦「馬德雷山號」上，仍駐守官兵。 轉引微博

根據圖片來看，在美濟礁，解放軍空中力量至少有一架運-20，一架空警-500，兩架空潛-200，長達3000公尺跑道已投入使用。有消息稱，目前美濟礁上已部署數架殲-11B戰機，未來可能還會部署殲-16、甚至殲-20。

至於海上力量，目前中共在此區域至少有4個碼頭泊位，停靠1艘919醫療船，1艘海警船，2艘支援艦。而在周邊永暑礁和渚碧礁上，解放軍3千公尺飛機跑道同樣已投入使用，華陽礁上則有24小時值班的雷達站。

一旦菲國空投水泥，中共軍機自美濟礁起飛，2分鐘內就能抵達現場。圖為美濟礁3000公尺長跑道，已相當一個中型機場。 網易

外媒稱，解放軍如此的武器配置和戰鬥力，已讓這幾座島礁成了「不沉的航空母艦」，打擊能力甚至可能高於美軍航母，區域運輸和投放能力更是美軍望塵莫及。

菲律賓前國防部長梅卡多表示，菲律賓在仁愛礁故意擱淺廢船，就因「菲律賓需要彰顯自己在仁愛礁的存在感」；惟若菲中因仁愛礁起衝突，正可試煉美國是否啟動「美菲防禦條約」協防菲律賓。