快訊

醫實測早餐吃這2樣，血糖恐飆升！餐後做一件事助降血糖

「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

IG超實用新功能「共享動態」怎麼用？教你檢查追蹤狀態、一秒收讚刪留言

菲將向仁愛礁空投水泥 中共戰機美濟礁上警戒 2分鐘抵現場

聯合新聞網／ 獨家報導
菲軍西部司令卡洛斯前往仁愛礁附近菲軍駐紮基地視察表示，運送建材等物資，不排除以空投進行，此舉恐讓中菲從海上對峙，引發為空中衝突。 轉引微博
菲軍西部司令卡洛斯前往仁愛礁附近菲軍駐紮基地視察表示，運送建材等物資，不排除以空投進行，此舉恐讓中菲從海上對峙，引發為空中衝突。 轉引微博

【文．邢雲】

近日，菲律賓軍方高層、西部司令卡洛斯前往仁愛礁附近菲軍駐紮基地視察，他說，最早下周要向仁愛礁運送物資，這次除使用船隻外，不排除進行空投。

最近，中菲在仁愛礁的衝突引發國際關注。中共對菲國向仁愛礁運送水泥等建築材料船隻，以高射水炮遠距驅離，雖然北京保持克制，但美菲同時間表達抗議，菲律賓總統小馬可仕強硬表態，已召見中共駐大使抗議。

菲律賓棄置老舊驅逐艦「馬德雷山號」，在仁愛礁「坐灘」24年，菲國並在船艦上駐守官兵，24年來運送食物、淡水等補給物資，並未受到手攔阻；但菲方運送建材目的顯然想加固，讓坐灘變成「實際控制」。事實上，從海空來說，菲方都難實現這意圖。

從空中來說，菲國軍方表示不排除空投，但「空中走道」早被北京控制，隨時封鎖都很容易。今年6月，外媒曾曝光衛星空照解放軍在美濟礁上的「駭人基礎設施配置」，當地距仁愛礁僅約40公里，一旦仁愛礁發生衝突，共軍戰機2分鐘內可抵達現場。

坐灘仁愛礁旁24年的菲廢棄船艦「馬德雷山號」上，仍駐守官兵。 轉引微博
坐灘仁愛礁旁24年的菲廢棄船艦「馬德雷山號」上，仍駐守官兵。 轉引微博

根據圖片來看，在美濟礁，解放軍空中力量至少有一架運-20，一架空警-500，兩架空潛-200，長達3000公尺跑道已投入使用。有消息稱，目前美濟礁上已部署數架殲-11B戰機，未來可能還會部署殲-16、甚至殲-20。

至於海上力量，目前中共在此區域至少有4個碼頭泊位，停靠1艘919醫療船，1艘海警船，2艘支援艦。而在周邊永暑礁和渚碧礁上，解放軍3千公尺飛機跑道同樣已投入使用，華陽礁上則有24小時值班的雷達站。

一旦菲國空投水泥，中共軍機自美濟礁起飛，2分鐘內就能抵達現場。圖為美濟礁3000公尺長跑道，已相當一個中型機場。 網易
一旦菲國空投水泥，中共軍機自美濟礁起飛，2分鐘內就能抵達現場。圖為美濟礁3000公尺長跑道，已相當一個中型機場。 網易

外媒稱，解放軍如此的武器配置和戰鬥力，已讓這幾座島礁成了「不沉的航空母艦」，打擊能力甚至可能高於美軍航母，區域運輸和投放能力更是美軍望塵莫及。

菲律賓前國防部長梅卡多表示，菲律賓在仁愛礁故意擱淺廢船，就因「菲律賓需要彰顯自己在仁愛礁的存在感」；惟若菲中因仁愛礁起衝突，正可試煉美國是否啟動「美菲防禦條約」協防菲律賓。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

中印邊界流血衝突後…印度部署6萬重兵 防範解放軍越界

副總統賴清德出訪 解放軍在多個海域展開演練

圖輯／瓊斯盃中華白隊 89：79勝菲律賓

瓊斯盃／中華白下起三分雨 輕取菲律賓奪連勝

相關新聞

孤兒還是寵兒？中高收入國家48%民眾喜歡台灣

就在副總統賴清德過境美國之際，皮尤研究中心(Pew Research Center)發布的全球態度調查(Spring Global Attitudes Survey)顯示，在全球24個中高收入國家中，有48%民眾喜歡台灣，喜歡台灣比例不過半，有專家認為，即使台灣不斷向國際展現善意，但各國基於國家利益考量並不在乎台灣；但也有專家認為，正是台灣的軟實力讓台灣贏得國際好感。

郭哲敏成鄭文燦的政治地雷

八八招待所主嫌郭哲敏在逃亡288天後，10日從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案遭到羈押。前立委黃國昌爆料，指副閣揆鄭文燦與八八會館負責人郭哲敏、三蘆角頭「鱸鰻」林秉文有緊密合作關係，對此，鄭文燦昨晚在臉書駁斥，反酸黃國昌是「雙標戰神」，而國民黨台中市議員、立委參選人羅廷瑋則指司法敗壞其中一個原因，就是權貴可以把手伸進司法體系任意操弄。

中國對台灣聚碳酸酯開徵反傾銷保證金 稅率最高達22.4%

副總統賴清德出訪南美洲友邦巴拉圭，中途過境美國，引發北京當局不滿，除了宣布實施軍演外，中國商務部今（14日）公告，明起對原產於台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷保證金，稅率最高達22.4%。

涉貪污遭起訴 高虹安回擊北檢「偵查不公開最典型笑話」 柯文哲：支持她為清白奮戰

新竹市長高虹安在立委任期涉嫌詐領46萬助理費，台北地檢署今（14）依貪污罪起訴她，還建請法院宣告褫奪公權。高虹安隨即召開記者會回擊北檢，強調自己一開始就被認定貪污，同時質疑檢方選擇性揭露訊息，無視對她有利的證據，可說是台灣史上偵查不公開最典型的笑話。民眾黨主席、總統參選人柯文哲表示，她相信高虹安絕對沒有貪污企圖，支持她提證據為自己的清白奮戰。

把國安當兒戲 國防部瞞報、遲報成習慣

空軍嘉義基地一架F-16V型戰機，8月9日下午14時30分在台東九鵬外海投擲2000磅空對地炸彈，因炸彈投偏，強大的震波衝擊到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，造成艦上海巡人員恐慌；事後，有人上網爆料，並經台北市議員楊植斗於13日揭露，空軍司令部才於當天深夜承認意外並道歉。

通縮突圍 上海台商會副會長陳定宗組「台北集市」拚夜間經濟

在上海市台資企業協會副會長兼連鎖工作委員會主委陳定宗的組織下，12日到26日，30個經營美食、文創、遊戲的台商在上海最熱鬧的天山路虹橋藝術中心廣場，擺攤作生意，為疫情後低迷的大陸消費市場掀起一陣漣漪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦