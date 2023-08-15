快訊

醫實測早餐吃這2樣，血糖恐飆升！餐後做一件事助降血糖

「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

IG超實用新功能「共享動態」怎麼用？教你檢查追蹤狀態、一秒收讚刪留言

人民日報：全世界把看病當買賣的只有中國

聯合新聞網／ 獨家報導
醫院要回扣，醫生要紅包，導致醫生和病患之間成買賣關係，一旦治療失敗死亡，衍生糾紛事件頻傳。 百度百家號微博
醫院要回扣，醫生要紅包，導致醫生和病患之間成買賣關係，一旦治療失敗死亡，衍生糾紛事件頻傳。 百度百家號微博

【文．陸懷恩】

大陸醫藥反腐風暴如火如茶，其中最受人詬病的是醫師收賄、院長拿回扣現象，《人民日報》今發文嚴批「全世界把看病當買賣的只有中國」。此外，中共中紀委也發文揭露，「期權腐敗」隱蔽性高，影響性大，未來將成打擊重點。

中共中央機關報《人民日報》稱，世界上很多東西都可以交易，唯獨生命除外。「在我國，醫患關係已異化為消費關係。如果把看病當成商業交易，是對生命的褻瀆，也是對醫生的侮辱。」

文章指出，近年來醫患關係日趨緊張，醫患暴力衝突呈井噴式爆發，醫生執業環境持續惡化。很多人整日提心吊膽，如臨深淵，如履薄冰。當一位又一位醫生相繼被害，所有醫務人員的心都在流血。

文章表示，在英國牛津一所醫院裡，貼了一張標題「零容忍」告示，上面說，「我們希望員工感到價值和尊嚴。即便最艱難時刻他們仍會為你盡最大努力。所以，請用體面和尊重的方式對待他們。對員工使用暴力是不被容忍的。」這種對暴力行為零容忍態度，反映了英國對醫務人員的尊重和愛護。考量一個國家文明程度，就看他們如何對待婦女兒童，及教師醫生。

文章認為，大陸醫患暴力衝突頻發很大程度源於醫患關係的異化。在醫院裡常常聽到患者對醫生說，「花多少錢都行，只要能把病治好」，「我們可是花了錢的，如果孩子三長兩短，我跟你沒完。」顯示醫患關係已異化為消費關係。

醫病衝突嚴重，導致醫師工作怠惰，病人拉起白布條要醫院管「醫鬧」。 取材微博
醫病衝突嚴重，導致醫師工作怠惰，病人拉起白布條要醫院管「醫鬧」。 取材微博

很多人認為，到醫院花錢看病屬消費行為，患者就是消費者，醫生治不好病，須賠錢償命。這樣的觀點看似有理，其實很荒唐。因世界上很多東西可交易，唯獨生命除外。一方面，醫生陷入了技術崇拜，盲目追求高端醫療，導致醫療費用不斷飆升；另方面，一旦發生醫療意外，醫患間立刻就由「同路人」變成「陌路人」，治好病就是天使，治不好就是魔鬼。

此外，近日不斷曝光大小案的中紀委再發文指出，一些公職人員腐敗行為變得隱蔽複雜，「在職不收離職收」、「在位不收退休收」，企圖通過「期權腐敗」方式，規避被查處的風險。

1990年代中共實施「社會主義市場經濟」體制，大陸經濟學家吳敬璉曾示警，「尋租」是貪污腐敗新現象，特別在國企民營化後，市場轉軌過程政府權力未退縮，導致市場干預的尋租舞弊。如今「期權腐敗」說穿了就是「尋租」的延續，只不過更過變本加厲。

文章舉例說，2017年3月擔任西壩派出所所長的周某，利用轄區某三甲醫院打擊「醫托」，需當地派出所協助的職務方便性，向醫院保衛處負責人沈某「打招呼」，幫淮安一公司違規中標該醫院停車場運營承包管理專案。中標後該公司總經理汪某向周某承諾，給予其20%乾股「分紅」，獲周某認可。

大陸醫藥領域反腐如火如荼，中紀委披露，「期權腐敗」現象嚴重，近期也將重點打擊。 搜狐網
大陸醫藥領域反腐如火如荼，中紀委披露，「期權腐敗」現象嚴重，近期也將重點打擊。 搜狐網

「醫托」是指民營醫院為搶生意，常假扮病患到大醫院看診，利用等候期向其他病患慫恿到民營醫院就醫。2018年8月，周某調丁集派出所所長後，自認醫院已不在其管轄區域，「風險」已解除，就以償還信用卡貸款為由，聯繫汪某要「分紅」。汪某兌現了諾言，一次性送周某兩年「分紅」30萬人民幣。

淮安市金湖縣紀監委案件審理室負責人說，無論「期權腐敗」、「影子公司」或「借款索賄」，手段再隱蔽也掩蓋不了權錢交易本質。2020年9月被「雙開」的周某，因犯徇私枉法罪、受賄罪被處有期徒刑4年6個月，並處罰金20萬 人民幣，法院最終認定其受賄數額30萬為「期權受賄」。

調查中也發現，「期權腐敗」多發生在退休、辭職、離開工作崗位後，與原有權力脫鉤；且調查中也更密切關注大額資金變動、頻繁連絡人員、投資入股等異常變動，才能精準發現利益輸送的灰色鏈。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

不會唸不會寫！取名冷僻字是福是禍？ 網友認為弊大於利

寫作教室／學測、會考作文皆聚焦1題材 抒情寫作如何寫得深刻？

農曆7月鬼門開「醫院4禁忌」！勿開刀、少看病、不能住院？來看看醫師怎麼說

王建煊／王老先生講故事之343：父親節前夕談陪伴

相關新聞

孤兒還是寵兒？中高收入國家48%民眾喜歡台灣

就在副總統賴清德過境美國之際，皮尤研究中心(Pew Research Center)發布的全球態度調查(Spring Global Attitudes Survey)顯示，在全球24個中高收入國家中，有48%民眾喜歡台灣，喜歡台灣比例不過半，有專家認為，即使台灣不斷向國際展現善意，但各國基於國家利益考量並不在乎台灣；但也有專家認為，正是台灣的軟實力讓台灣贏得國際好感。

郭哲敏成鄭文燦的政治地雷

八八招待所主嫌郭哲敏在逃亡288天後，10日從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案遭到羈押。前立委黃國昌爆料，指副閣揆鄭文燦與八八會館負責人郭哲敏、三蘆角頭「鱸鰻」林秉文有緊密合作關係，對此，鄭文燦昨晚在臉書駁斥，反酸黃國昌是「雙標戰神」，而國民黨台中市議員、立委參選人羅廷瑋則指司法敗壞其中一個原因，就是權貴可以把手伸進司法體系任意操弄。

中國對台灣聚碳酸酯開徵反傾銷保證金 稅率最高達22.4%

副總統賴清德出訪南美洲友邦巴拉圭，中途過境美國，引發北京當局不滿，除了宣布實施軍演外，中國商務部今（14日）公告，明起對原產於台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷保證金，稅率最高達22.4%。

涉貪污遭起訴 高虹安回擊北檢「偵查不公開最典型笑話」 柯文哲：支持她為清白奮戰

新竹市長高虹安在立委任期涉嫌詐領46萬助理費，台北地檢署今（14）依貪污罪起訴她，還建請法院宣告褫奪公權。高虹安隨即召開記者會回擊北檢，強調自己一開始就被認定貪污，同時質疑檢方選擇性揭露訊息，無視對她有利的證據，可說是台灣史上偵查不公開最典型的笑話。民眾黨主席、總統參選人柯文哲表示，她相信高虹安絕對沒有貪污企圖，支持她提證據為自己的清白奮戰。

把國安當兒戲 國防部瞞報、遲報成習慣

空軍嘉義基地一架F-16V型戰機，8月9日下午14時30分在台東九鵬外海投擲2000磅空對地炸彈，因炸彈投偏，強大的震波衝擊到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，造成艦上海巡人員恐慌；事後，有人上網爆料，並經台北市議員楊植斗於13日揭露，空軍司令部才於當天深夜承認意外並道歉。

通縮突圍 上海台商會副會長陳定宗組「台北集市」拚夜間經濟

在上海市台資企業協會副會長兼連鎖工作委員會主委陳定宗的組織下，12日到26日，30個經營美食、文創、遊戲的台商在上海最熱鬧的天山路虹橋藝術中心廣場，擺攤作生意，為疫情後低迷的大陸消費市場掀起一陣漣漪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦