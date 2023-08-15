人民日報：全世界把看病當買賣的只有中國

【文．陸懷恩】

大陸醫藥反腐風暴如火如茶，其中最受人詬病的是醫師收賄、院長拿回扣現象，《人民日報》今發文嚴批「全世界把看病當買賣的只有中國」。此外，中共中紀委也發文揭露，「期權腐敗」隱蔽性高，影響性大，未來將成打擊重點。

中共中央機關報《人民日報》稱，世界上很多東西都可以交易，唯獨生命除外。「在我國，醫患關係已異化為消費關係。如果把看病當成商業交易，是對生命的褻瀆，也是對醫生的侮辱。」

文章指出，近年來醫患關係日趨緊張，醫患暴力衝突呈井噴式爆發，醫生執業環境持續惡化。很多人整日提心吊膽，如臨深淵，如履薄冰。當一位又一位醫生相繼被害，所有醫務人員的心都在流血。

文章表示，在英國牛津一所醫院裡，貼了一張標題「零容忍」告示，上面說，「我們希望員工感到價值和尊嚴。即便最艱難時刻他們仍會為你盡最大努力。所以，請用體面和尊重的方式對待他們。對員工使用暴力是不被容忍的。」這種對暴力行為零容忍態度，反映了英國對醫務人員的尊重和愛護。考量一個國家文明程度，就看他們如何對待婦女兒童，及教師醫生。

文章認為，大陸醫患暴力衝突頻發很大程度源於醫患關係的異化。在醫院裡常常聽到患者對醫生說，「花多少錢都行，只要能把病治好」，「我們可是花了錢的，如果孩子三長兩短，我跟你沒完。」顯示醫患關係已異化為消費關係。

醫病衝突嚴重，導致醫師工作怠惰，病人拉起白布條要醫院管「醫鬧」。 取材微博

很多人認為，到醫院花錢看病屬消費行為，患者就是消費者，醫生治不好病，須賠錢償命。這樣的觀點看似有理，其實很荒唐。因世界上很多東西可交易，唯獨生命除外。一方面，醫生陷入了技術崇拜，盲目追求高端醫療，導致醫療費用不斷飆升；另方面，一旦發生醫療意外，醫患間立刻就由「同路人」變成「陌路人」，治好病就是天使，治不好就是魔鬼。

此外，近日不斷曝光大小案的中紀委再發文指出，一些公職人員腐敗行為變得隱蔽複雜，「在職不收離職收」、「在位不收退休收」，企圖通過「期權腐敗」方式，規避被查處的風險。

1990年代中共實施「社會主義市場經濟」體制，大陸經濟學家吳敬璉曾示警，「尋租」是貪污腐敗新現象，特別在國企民營化後，市場轉軌過程政府權力未退縮，導致市場干預的尋租舞弊。如今「期權腐敗」說穿了就是「尋租」的延續，只不過更過變本加厲。

文章舉例說，2017年3月擔任西壩派出所所長的周某，利用轄區某三甲醫院打擊「醫托」，需當地派出所協助的職務方便性，向醫院保衛處負責人沈某「打招呼」，幫淮安一公司違規中標該醫院停車場運營承包管理專案。中標後該公司總經理汪某向周某承諾，給予其20%乾股「分紅」，獲周某認可。

大陸醫藥領域反腐如火如荼，中紀委披露，「期權腐敗」現象嚴重，近期也將重點打擊。 搜狐網

「醫托」是指民營醫院為搶生意，常假扮病患到大醫院看診，利用等候期向其他病患慫恿到民營醫院就醫。2018年8月，周某調丁集派出所所長後，自認醫院已不在其管轄區域，「風險」已解除，就以償還信用卡貸款為由，聯繫汪某要「分紅」。汪某兌現了諾言，一次性送周某兩年「分紅」30萬人民幣。

淮安市金湖縣紀監委案件審理室負責人說，無論「期權腐敗」、「影子公司」或「借款索賄」，手段再隱蔽也掩蓋不了權錢交易本質。2020年9月被「雙開」的周某，因犯徇私枉法罪、受賄罪被處有期徒刑4年6個月，並處罰金20萬 人民幣，法院最終認定其受賄數額30萬為「期權受賄」。

調查中也發現，「期權腐敗」多發生在退休、辭職、離開工作崗位後，與原有權力脫鉤；且調查中也更密切關注大額資金變動、頻繁連絡人員、投資入股等異常變動，才能精準發現利益輸送的灰色鏈。