美媒：中國已成世界最大海軍 將成為世界最強海軍

【文.楊俊斌】

擁有兩艘航空母艦、3艘075型兩棲攻擊艦、8艘055型大驅、25艘052D、6艘052C、30艘054A、4艘以上054AG的新銳水面艦艇的中國海軍早已成為世界第二強海軍。

美國海軍總規模已經小於中國海軍,美媒「1945」在《U.S. Navy Is No Longer The Largest On Earth 》一文中直言,中國解放軍海軍在成為世界最大海軍之後,還將取代美國海軍成為世界最強海軍,而中國海軍的絕對規模已經超過了美國海軍,成了世界最大海軍。

現如今的中國解放軍海軍是否已經超越美國海軍甚至可能已經具備摧毀美國海軍的能力?也許這種可能性很低,但是這一問題五角大廈也是非常關注。

美國軍事專家克里斯·奧斯本(Kris Osborn)表示,中國解放軍海軍水面艦艇的技術密度很難評估,但毫無疑問的是中國海軍試圖在規模與綜合能力方面挑戰並超越美國海軍;中國造船業的軍艦製造能力正在不斷提升之中,中國能夠以美國望塵莫及的速度快速發展。

然而數量雖然很重要的,但是傳感器和武器射程、多域網絡和無人系統等變量可以抵消部分甚至全部的數量方面的優勢。

美國不但擁有11艘航母,無人艦艇群以及潛艇群也在飛速擴張;美國海軍更是為其戰鬥艦艇配備了包括雷射武器、下一代電子戰,無人機/艦蜂群、多域網絡、AI武器、戰術戰斧等一系列先進技術。

總而言之,奧斯本認為,即便中國解放軍海軍雖然已經在規模上超越了美國海軍,但是美國海軍在高精尖設備的應用方面要佔據更多的優勢,因此美國海軍的還是比中國解放軍海軍強。

更何況美國海軍潛艇部隊已經實現了全面核動力化,而周邊海洋環境複雜的中國為了適應近海作戰還是保留了大量的常規動力潛艇部隊。