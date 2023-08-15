快訊

醫實測早餐吃這2樣，血糖恐飆升！餐後做一件事助降血糖

「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

IG超實用新功能「共享動態」怎麼用？教你檢查追蹤狀態、一秒收讚刪留言

要台積電卻不顧台灣安全 香港民運人士鄺頌晴投書 德媒批柏林對台「利己雙標」

聯合新聞網／ 獨家報導
德國尋求從台灣技術中獲益，但卻鮮少為台灣的利益付出行動。圖為德國總理蕭茲。 翻攝自Olaf Scholz臉書
德國尋求從台灣技術中獲益，但卻鮮少為台灣的利益付出行動。圖為德國總理蕭茲。 翻攝自Olaf Scholz臉書

【文．林齊萩】

台積電上周拍板在德國德勒斯登投資設廠，儘管德國意識到台灣在全球供應鏈扮演的核心角色，然而，德國政府對台灣的安全利益卻未給予相對應的支持。《德國之聲》報導，在德的香港民運人士鄺頌晴投書德國《世界報》（DIE WELT）指出，德國的矛盾心理展現出令人不安的利己主義，也暴露了德國的雙重標準。

《德國之聲》中文網報導，鄺頌晴在「德國對台態度顯出令人不安的利己主義」的評論中指出，台積電在歐洲設廠顯示出國際關係的複雜性，雖然德國意識到台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，並尋求從台灣技術中獲益，但卻鮮少為台灣的利益付出實際行動。

鄺頌晴提到，台灣駐德外交代表面對的是德國低階官員和種種不合理的條件，這顯示德國與重要夥伴打交道時缺乏尊重，「這不僅僅是外交禮儀的問題，而是德國處事背後的虛偽；如果德國願利用台灣在半導體技術方面的專業知識，那麼也應認識到台灣現狀的重要性；德國的經濟利益與其外交立場之間的差距是驚人的」。

鄺頌晴指出，台海問題絕不僅止於台灣和中國的雙邊問題，它對和平穩定具有深遠影響，德國拒絕在維護台海現狀方面採取明確立場，破壞了國際合作的原則。

鄺頌晴批評德國的矛盾心理，展現出令人不安的利己主義，她說，「全球秩序的基礎是公平、合作和相互尊重。如果德國想從台灣半導體生產的經濟成果中獲益，就必須以對該地區安全的真正承諾作為回報。」

鄺頌晴指出，德國無視台灣的外交努力和安全關切，有可能破壞國際關係的互信和理解，「國際社會期待大國採取一致的行動和明確的原則，德國是時候向台灣展示不僅限於經濟上的團結了」。

德國在梅克爾（Angela Merkel）時代一直是歐洲國家親中的代表，歐洲對中國投資中，一半來自德國，近半德國製造業的部分供應鏈也都依賴中國。蕭茲（Olaf Scholz）上台後，態度仍曖昧不明，既欲回應國內親美遠中的呼聲，卻同時又想重建與中國的密切往來。

今年7月，德國公布了用詞溫和的「中國戰略」（Strategy on China）確定未來德國對中國外交政策走向「降低依賴、不脫鉤」的方向，強調在一個中國政策的框架下，支持台灣參與相關國際組織，總算迎來轉變。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

長榮航空推極緻香港3天2夜自由行 每人最低11888元起

慧燈中學7人錄取百大名校 獨立自主的她上慕尼黑工業大學

台積電股價震盪 14兆元市值面臨失守危機

德國防學術間諜 中國大使稱歇斯底里的恐華症

相關新聞

孤兒還是寵兒？中高收入國家48%民眾喜歡台灣

就在副總統賴清德過境美國之際，皮尤研究中心(Pew Research Center)發布的全球態度調查(Spring Global Attitudes Survey)顯示，在全球24個中高收入國家中，有48%民眾喜歡台灣，喜歡台灣比例不過半，有專家認為，即使台灣不斷向國際展現善意，但各國基於國家利益考量並不在乎台灣；但也有專家認為，正是台灣的軟實力讓台灣贏得國際好感。

郭哲敏成鄭文燦的政治地雷

八八招待所主嫌郭哲敏在逃亡288天後，10日從泰國遣返回台後，解送新北地檢署歸案遭到羈押。前立委黃國昌爆料，指副閣揆鄭文燦與八八會館負責人郭哲敏、三蘆角頭「鱸鰻」林秉文有緊密合作關係，對此，鄭文燦昨晚在臉書駁斥，反酸黃國昌是「雙標戰神」，而國民黨台中市議員、立委參選人羅廷瑋則指司法敗壞其中一個原因，就是權貴可以把手伸進司法體系任意操弄。

中國對台灣聚碳酸酯開徵反傾銷保證金 稅率最高達22.4%

副總統賴清德出訪南美洲友邦巴拉圭，中途過境美國，引發北京當局不滿，除了宣布實施軍演外，中國商務部今（14日）公告，明起對原產於台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷保證金，稅率最高達22.4%。

涉貪污遭起訴 高虹安回擊北檢「偵查不公開最典型笑話」 柯文哲：支持她為清白奮戰

新竹市長高虹安在立委任期涉嫌詐領46萬助理費，台北地檢署今（14）依貪污罪起訴她，還建請法院宣告褫奪公權。高虹安隨即召開記者會回擊北檢，強調自己一開始就被認定貪污，同時質疑檢方選擇性揭露訊息，無視對她有利的證據，可說是台灣史上偵查不公開最典型的笑話。民眾黨主席、總統參選人柯文哲表示，她相信高虹安絕對沒有貪污企圖，支持她提證據為自己的清白奮戰。

把國安當兒戲 國防部瞞報、遲報成習慣

空軍嘉義基地一架F-16V型戰機，8月9日下午14時30分在台東九鵬外海投擲2000磅空對地炸彈，因炸彈投偏，強大的震波衝擊到在數公里安全距離外的警戒海巡艦艇，造成艦上海巡人員恐慌；事後，有人上網爆料，並經台北市議員楊植斗於13日揭露，空軍司令部才於當天深夜承認意外並道歉。

通縮突圍 上海台商會副會長陳定宗組「台北集市」拚夜間經濟

在上海市台資企業協會副會長兼連鎖工作委員會主委陳定宗的組織下，12日到26日，30個經營美食、文創、遊戲的台商在上海最熱鬧的天山路虹橋藝術中心廣場，擺攤作生意，為疫情後低迷的大陸消費市場掀起一陣漣漪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦