要台積電卻不顧台灣安全 香港民運人士鄺頌晴投書 德媒批柏林對台「利己雙標」

【文．林齊萩】

台積電上周拍板在德國德勒斯登投資設廠，儘管德國意識到台灣在全球供應鏈扮演的核心角色，然而，德國政府對台灣的安全利益卻未給予相對應的支持。《德國之聲》報導，在德的香港民運人士鄺頌晴投書德國《世界報》（DIE WELT）指出，德國的矛盾心理展現出令人不安的利己主義，也暴露了德國的雙重標準。

《德國之聲》中文網報導，鄺頌晴在「德國對台態度顯出令人不安的利己主義」的評論中指出，台積電在歐洲設廠顯示出國際關係的複雜性，雖然德國意識到台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，並尋求從台灣技術中獲益，但卻鮮少為台灣的利益付出實際行動。

鄺頌晴提到，台灣駐德外交代表面對的是德國低階官員和種種不合理的條件，這顯示德國與重要夥伴打交道時缺乏尊重，「這不僅僅是外交禮儀的問題，而是德國處事背後的虛偽；如果德國願利用台灣在半導體技術方面的專業知識，那麼也應認識到台灣現狀的重要性；德國的經濟利益與其外交立場之間的差距是驚人的」。

鄺頌晴指出，台海問題絕不僅止於台灣和中國的雙邊問題，它對和平穩定具有深遠影響，德國拒絕在維護台海現狀方面採取明確立場，破壞了國際合作的原則。

鄺頌晴批評德國的矛盾心理，展現出令人不安的利己主義，她說，「全球秩序的基礎是公平、合作和相互尊重。如果德國想從台灣半導體生產的經濟成果中獲益，就必須以對該地區安全的真正承諾作為回報。」

鄺頌晴指出，德國無視台灣的外交努力和安全關切，有可能破壞國際關係的互信和理解，「國際社會期待大國採取一致的行動和明確的原則，德國是時候向台灣展示不僅限於經濟上的團結了」。

德國在梅克爾（Angela Merkel）時代一直是歐洲國家親中的代表，歐洲對中國投資中，一半來自德國，近半德國製造業的部分供應鏈也都依賴中國。蕭茲（Olaf Scholz）上台後，態度仍曖昧不明，既欲回應國內親美遠中的呼聲，卻同時又想重建與中國的密切往來。

今年7月，德國公布了用詞溫和的「中國戰略」（Strategy on China）確定未來德國對中國外交政策走向「降低依賴、不脫鉤」的方向，強調在一個中國政策的框架下，支持台灣參與相關國際組織，總算迎來轉變。