高虹安助理費案偵結 台北地檢署以貪污罪起訴

【文．林齊萩】

新竹市長高虹安去年九合一大選期間遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約46萬元，另又遭資策會控告涉背信，台北地檢署歷時8個多月的偵查，今（14）日偵查終結，高虹安及其助理等5人依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴，背信案部分，高虹安則獲不起訴。

貪污量刑部分，檢方特別指出，高虹安擁有傲人學經歷，曾任鴻海公司中階主管，每月領有立法委員月薪19萬餘元及問政費7萬餘元，銀行存款達1200萬餘元，永齡基金會並支應每月10萬餘元協助高虹安從事立委職務，可謂財力豐厚，但高虹安竟分毫不用問政相關業務經費，反壓榨下屬助理，配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，流用於委員辦公室及個人私用等支出；足認高虹安公私不分、貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，且犯後態度不佳，卸責助理，向法院請求妥予量刑，北檢還建請法官褫奪公權，如未來法官判決時採納，未來高虹安的市長寶座恐不保。

去年12月間，檢調首度傳訊高虹安說明，訊後以60萬元交保候傳。高虹安的男友李忠庭也獲請回，時任辦公室主任的陳奐宇、助理台大十三妹「公衛文」王郁文，則各被以10萬元交保候傳。

今年4月，檢調二度傳喚高虹安，當時高虹安表示，希望檢調司法盡快偵查完畢，還她清白。

另外，資策會認為高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會向北檢提告高虹安涉嫌《刑法》背信罪。北檢調查後認為，高虹安到美國出差期間同時進修博士學位，但確有從事資策會主管交辦工作、提交出差報告說明工作成果；不認為高虹安具有背信犯行，給予不起訴處分。