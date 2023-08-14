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大陸最大「中植系」爆雷 旗下央企「中融信託」涉1.5兆資金史上最大

聯合新聞網／ 獨家報導
解直錕妻是大陸著名歌手毛阿敏，毛阿敏39歲嫁給解直錕，相伴18年直到丈夫離世。 取材biliblil
解直錕妻是大陸著名歌手毛阿敏，毛阿敏39歲嫁給解直錕，相伴18年直到丈夫離世。 取材biliblil

【文．邢雲】

據陸媒報導，大陸最大民營資產管理集團「中植系」爆雷，涉及資金不亞於恒大，虧損逾千億（人民幣，下同），旗下央企「中融信託」停止對付，涉及資金3500億（約台幣1.5兆），其中涉及300萬以上淨資產投資者逾10萬人。如獲證實，這起事件應是中共建政以來金融涉險最大案。

「中植系」是多個企業組成的民間金融集團，擁有金融業「全牌照」，旗下金融機構包括中融信託、中融基金、橫琴人壽、恒邦財險等，中融信託是核心；此外中植系還擁有5家資產管理公司、4家財富管理公司。

中植系原先是一家經營木材的企業，2001年聯合地方國資機構組建中融信託，從此中植系從實業轉型為金控集團。2010年，央企子公司經緯紡機投資中融信託，成為第一大股東，在央企身份加持下中融信託成為信託業第一梯隊，2019年管理資產達7564億，一度掌控股A股20家上市公司，至今手裡還有8家。但隨著房地產萎靡，地方債務無限展延，上市公司實施註冊制，業務能力的漏洞，問題逐漸浮現。

目前已知，中植系旗下「中融國際信託」，投資者8日起已陸續收到產品停止兌付通知，涉及人民幣3500億（約台幣1.5兆）。據報導，停止兌付前中融還拚命吸金，暴雷後迄今不聞不問。

網傳中融信託內部員工群聊天截圖。 取材微博
網傳中融信託內部員工群聊天截圖。 取材微博

短短2天內，投資者已組織多個維權群組，群內都彌漫恐慌和焦慮，《鳳凰網》引述網傳截圖顯示，有人在群組質問，「公司有沒緊急事件、包括特殊客戶溝通接待預案？一些年紀大的（客戶）身家性命都在裡面，現在要求我們一線口頭溝通，（客戶）萬一接受不了離世了，客戶家人找我，是公司處理還是個人來背負？遇到接受不了的，公司如何保障我們個人人身安全？」

讓一線員工更憤慨的是，通知停兌前一天，中融信託還在下軍令狀，要求理財經理募集資金，且承諾能渡過難關。「公司領導沒一人出面，不出任何公告，理財經理成為棄子，獨立面對客戶。」一位理財經理說，客戶有人虧損900萬，現正思考賣房子。

中植系核心企業是隸屬央企的「中融國際信託」，這次暴雷應是中融企業最慘重，圖為位在北京的中融信託大樓。 取材鳳凰網
中植系核心企業是隸屬央企的「中融國際信託」，這次暴雷應是中融企業最慘重，圖為位在北京的中融信託大樓。 取材鳳凰網

截至去年底，中融信託管理資產規模6293.49億元，一位參與中融信託會談的投資者提供會議紀錄顯示，中融信託有1000億資金池信託是重災區。

《澎湃新聞》表示，在「房住不炒」基調下，房地產業從銀行貸款受限，「中植系」旗下中融信託等公司卻成為新資金通道，但合作「朋友圈」卻一一暴雷，如華夏幸福、融創、恒大集團、陽光城、藍光集團等數十家企業。報導形容當前房地產信託違約後遺症蔓延，讓本已陷泥沼的「中植系」雪上加霜。

從印刷廠工人做起的解直錕，最終掌舵商業帝國，也是轉型經濟中民營企業竄起的典範。 搜狐網
從印刷廠工人做起的解直錕，最終掌舵商業帝國，也是轉型經濟中民營企業竄起的典範。 搜狐網

預料這是繼1999年廣東的「廣信事件」後，大陸史上最大暴雷案。廣東國際信託投資公司1999年1月遭法院宣佈破產，當年廣東銀行貸款不良率受1997年金融危機影響逾50%；北京急調建設銀行行長王岐山為廣東副省長，協處「廣信事件」，一年內償還海內外上百家債權機構及10萬多儲戶300多億資金，才順利解決「廣信事件」。

「中植系」是民營企業併購國企後壯大的典範，創辦人是解直錕。公開資料顯示，解直錕生於1961年，2021年底離世，是黑龍江省伊春市五營區人，2002年解直錕與大陸著名歌手毛阿敏結婚。

從普通印刷廠工人起家，在黑龍江集資5000萬成立中植企業集團，到名列富比士富豪排行榜，解直錕始終保持神秘低調，以此風格建立龐大的商業帝國。但解離世後，如今信託業風險大，能否收拾善後，仍待公司及政府回應。

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