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4腳督總統聲量伯仲之間 賴清德躍升第一名

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

昨(14)日選情熱議的前五名有4名討論的都跟柯文哲有關，分別是批蔡英文做假帳、郭柯合真沒了？非戰時軍購應用正常預算及被批用基金還債，但是聲量第一名的卻是賴清德！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/13到8/14的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是24,340 (上升2)，第二名是柯文哲，聲量是23,599，第三名是侯友宜，聲量是22,029 (下降2)，第四名是郭台銘，聲量是21,130。

根據 QuickseeK的調查，賴清德位居第一名，主要是Gossiping的Ptt在討論「賴清德躺著選都會上？徐巧芯：誰保送賴清德 我就討厭誰」，這個新聞一出，引起版友熱議，討論聲量有701筆，版友表示「朱、侯：在那叫什麼」、「就看誰民調低的啊」、「老實說雖然很賭爛詐騙黨 但是不團結真的」。

而總統候選人聲量排名第二名的柯文哲，主要是TVBS新聞FB在討論「批蔡英文做假帳廣發6千 柯文哲揭內幕：你相信收入比支出多？」，討論聲量1531筆，網友表示「可是當初國民黨喊發10000呢」。第三名的侯友宜，則不在前五名內。第四名的郭台銘，是TVBS少康戰情室FB在討論「郭柯合真沒了？前幕僚爆4年前內幕：柯文哲曾被郭台銘擺一道」，討論聲量1221筆，網友表示「支持郭台銘,加油！」

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