陳吉仲部長帶頭賣台肥土地 曹啟鴻自肥爽賺千萬？

【文．劉孟儒】

房價節節攀高，年輕人要近10幾年不吃不喝才能買房，致7月16日黃國昌和「館長」陳之漢以居住正義上凱道抗爭；議題方興未艾，本刊竟又接獲民眾投書，完全公股的台肥公司居然在今年5月，將原本推出興建住宅的新竹D7案10,418 方公尺(約1甲，3000坪)土地，以不到1 個月的時間，在農委會5名公股董事的「監督下」，閉著眼睛把新竹D7住一案輕率的售出，除了少進帳19億元之多外，台肥董事曹啟鴻民股董事更因此售地案可獲約400 萬元紅利而自肥。

投書指稱：台肥公司所有之新竹市公道五路D7案10,436 方公尺格局完整方正，早已領有有建照規劃合建，不知何因今年5月竟政策急轉彎，合建案竟轉變成帶建照的售地案，售予達利建設公司，此舉不但讓台肥平白減少19億元的收入。更令人匪夷所思的是，緊鄰接既有舊社區、格局狹長畸零，且需再劃設 20 米寬道路之D7-C土地，低開發強度的土地卻分割成為台肥保留的土地。

實際上，曹啟鴻任農委會主委時曾明確的在 105年10月7日售地案簽呈上明白批示：一、應檢討本業獲利，豈可一直賣地求平衡，公司股價不佳應真實呈現。二、台肥在前政府之虧損及黑帳盤點清楚並對外及對行政院報告。三、本案若經董事會通過後，不應再有售地求利之事。而當時任副主委的陳吉仲也簽字。

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然而無奈的是時隔8年，陳吉仲也當上第一任農業部長，但居然也是換了位置也換了腦子，二人對本售地案不但不秉持初衷為政府保留資產，進而隨建商售地起舞炒房，令人費解。

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此外，達利建設在公告得標後，將標案的30%轉給資本額僅20萬元的盛景開發投資公司，台肥公司發言人彭盛隆回應表示，「台肥跟達利簽約後，達利買了這個資產它要怎麼處理，是它的事，台肥公司不可能限制人家，我是跟達利簽合約，從頭到尾也是轉移給達利，我也沒轉移給盛景啊。」；而實際上，就算是幾百萬元的青年住宅都要管制2年內不得移轉，而價值26億元之公有土地，卻未設門檻，任建商私相授受炒作土地房市？

投書者表示，曹啟鴻在新竹售地案並未追求公司最大利益，究竟為何讓他悖離初衷？據悉，台肥民股董事每年可領取相當於公司該年度淨利1％之紅利，而 D7 售地獲得約400 萬元左右，加上111 年台肥財報民股曹董事獲利約5-6 百萬元上握領取，今年民股曹董事可獲利近千萬元口袋飽飽，羨煞新世代的3k起薪的年輕人。