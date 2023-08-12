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中國經濟欠佳 拜登酸「壞傢伙遇麻煩就會做壞事」

聯合新聞網／ 獨家報導
中國經濟不好,拜登還落井下石說中國是個「壞傢伙」。 取自拜登推特
中國經濟不好,拜登還落井下石說中國是個「壞傢伙」。 取自拜登推特

【文．宋秉忠】

最近，美國出現通膨，中國出現通縮，沒想到美國總統拜登竟以此大作文章，對中國落井下石；拜登說，中國因經濟增長疲弱而陷入困境，與日俱增的經濟問題讓中國成了一枚「定時炸彈」；拜登還說，當壞傢伙遇到麻煩時，就會做壞事。

就在拜登說中國是「壞傢伙」前一天，《華盛頓郵報》指出，美國和中國面臨的最大經濟問題截然相反，美國是通貨膨脹，中國是通貨緊縮；美國就業市場出奇地強勁，中國卻面臨巨大失業問題；對美國而言，這很可能是擊敗（中國）這個經濟競爭對手的機會，至少，中國在經濟上超越美國的夢想，可能會因此永遠被延遲。

拜登宣稱，中國面臨高失業率及勞動力老化問題，因此「陷入麻煩」，而且「中國在很多情況下都成了一枚定時炸彈」；中國有一些問題，這不是好事，因為當壞傢伙（bad folks）遇到麻煩時，他們就會做壞事。

雖然，拜登政府急於修復對中關係，作為連任的「政績」，但拜登本人卻接連公開講出「仇中」言論，像6月20日，拜登在一場募款活動上，形容大陸國家主席習近平是一位「獨裁者」；大陸外交部6月21日立刻回應稱，拜登的言論「極其荒謬」、「是公開的政治挑釁」，而6月19日，美國國務卿布林肯才在北京會晤習近平，希望穩定兩國關係。

拜登在說出中國是「壞傢伙」後，又補充說，他無意傷害中國，想要與中國維持理性的關係。

大陸7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，是自2021年2月以來再度陷入負成長；大陸城鎮16至24歲人口的失業率在6月份已上升到21.3%，創歷史新高，隨著7月大學畢業潮，預料失業率將進一步攀升。

相反的，美國7月（CPI）年增3.2%；6月失業率年增3.6%，還比5月的3.7%微降；今年1月失業率降到3.4%，創下1969年來的新低，每個求職者有1.7個工作機會。

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