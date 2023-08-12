快訊

大陸未開放陸客團來台灣 李彥秀曝台灣旅行業不滿原因

柯文哲競選總部設新北？民眾黨議員曝「有聽說」、揭1可能原因

林志玲48歲像20歲的凍齡秘密！營養師曝她「9個抗老保養好習慣」

半個世紀後 俄羅斯再次發射登月火箭

聯合新聞網／ 獨家報導
俄羅斯一枚攜帶「月球25號」登陸器的火箭成功發射。 翻攝中新社影片
俄羅斯一枚攜帶「月球25號」登陸器的火箭成功發射。 翻攝中新社影片

【文．林齊萩】

俄羅斯在當地時間11日凌晨成功發射一枚攜帶「月球25號」（Luna-25）登陸器的火箭，展開睽違近半世紀的探月任務，試圖率先實現在月球南極軟著陸，以證明自己仍擁有與其他太空強權競逐的實力，並在月球上尋找「水冰」蹤跡。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）證實，攜帶「月球25號」登陸器的聯合號2.1v（Soyuz 2.1v）型火箭已於莫斯科東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）升空，1個多小時後，上節火箭將登陸器帶離地球軌道，飛往月球。

根據外媒報導，火箭升空後，俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）向發射場人員表示：「我們將等到21日，期盼能在月球上實現精確度高的軟著陸。」早於原先預計的8月23日。

「月球25號」大小相當於一輛小型汽車，其主要任務包括改進軟着陸技術，研究月球內部結構、探勘資源等，並就未來可能的月球開發計劃進行應用研究。「月球25號」預計在月球南極運作1年。美國國家航空暨太空總署（NASA）與其他太空機構的團隊近年在該地區發現水冰的蹤跡。

由於月球南極的崎嶇地形提高了著陸的難度，不過，若真能發現水冰，將是歷史性創舉，大量水冰可用來提煉燃料和氧氣，孩能當作飲用水。美國、中國、印度等太空強權近年爭相探月，但迄今沒有國家成功在月球南極軟著陸。

原本俄羅斯國家航天集團計畫與歐洲太空總署合作，不過合作計劃因俄烏戰爭爆發而終止。俄羅斯「月球25號」飛向月球需5天時間，接著在月球軌道上運行5至7天後，預計8月21日降落在靠月球南極的3個可能著陸點之一。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

【Daily Podcast】夏威夷毛伊島野火：已知53人喪命，預估上千人失蹤／烏克蘭反攻停滯，俄羅斯堅守邊境以拖待變？

俄羅斯月球登陸器發射成功！睽違47年來首次月球任務

維珍銀河商業飛行締新猷 載首批觀光客上太空

登陸系統開發進度落後 NASA重返月球計畫恐延期

相關新聞

又道德綁架 烏克蘭前總統顧問不滿美國將援烏資金分給台灣

美國總統拜登（Joe Biden）上月宣布將提供3.45億美元的軍事援助給台灣，還傳出將加碼對台提供「外國軍事融資」（FMF）。對此，烏克蘭前總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）近日不滿地表示，美國原講好要撥給烏克蘭的資金已準備分撥一部分給台灣；他又說，跟烏克蘭比起來，台灣已很有錢了。

日本駐台記者抱怨日媒對蔡政府不利新聞裝死 嚴重墮落

旅台的日本作家本田善彥在最新一期的《亞洲週刊》的文章提到，一位曾擔任過日媒駐台特派員的資深媒體人指出，多數日本主流媒體一向都不怎麼報導民進黨政府的腐敗、無能等，凡遇到對蔡英文政府不利的消息，就不聞不問裝死，墮落得十分嚴重。

就是等不到旅客 王國材：陸方已讀不回

中國大陸文化和旅遊部昨(10)日公布開放陸客旅遊的國家，包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內。旅行業界等到「快翻臉」，不排除發起抗爭。對此，行政院長陳建仁說，已跟大陸表達意見，但還沒接到善意回應；交通部長王國材則表示，透過小兩會表達希望對談，但都是已讀不回。

大陸醫生按職位高低收回扣 稱為「54321返利模式」

隨著大陸醫療領域反腐風暴持續推進，醫藥行業風聲鶴唳。《北京商報》引述藥品銷售代表說，「最近醫院主任都拒絕見面，讓我們不要去醫院找他們。」並透露，醫藥行業都循「54321的返點（返利）模式」；一款產品進醫院，5是職務較高負責人的份，依次遞減。

美國通脹vs中國通縮 華郵：美國在經濟上擊敗中國的機會

《華盛頓郵報》昨（10）日發表文章指出，美國、中國這兩大經濟強權面臨的最大經濟問題截然相反，美國是通貨膨脹，中國是通貨緊縮，美國就業市場出奇地強勁，中國卻面臨巨大失業問題；文中指出，對美國而言，這很可能是擊敗這個經濟競爭對手的機會。至少，中國在經濟上超越美國的夢想可能會永遠被延遲。

中國翼龍3無人機出局 沙烏地阿拉伯轉頭和土耳其簽下大單

據《歐亞時報》10日報導，沙烏地阿拉伯當局宣佈已正式與土耳其的「巴伊卡爾」公司簽署合同，將採購並引進一大批該公司生產的「襲擊者」大型無人機。在沙烏地阿拉伯軍方新一代大型無人機的訂單爭奪戰中，中國的翼龍-3已經正式出局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦