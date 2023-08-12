半個世紀後 俄羅斯再次發射登月火箭

【文．林齊萩】

俄羅斯在當地時間11日凌晨成功發射一枚攜帶「月球25號」（Luna-25）登陸器的火箭，展開睽違近半世紀的探月任務，試圖率先實現在月球南極軟著陸，以證明自己仍擁有與其他太空強權競逐的實力，並在月球上尋找「水冰」蹤跡。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）證實，攜帶「月球25號」登陸器的聯合號2.1v（Soyuz 2.1v）型火箭已於莫斯科東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）升空，1個多小時後，上節火箭將登陸器帶離地球軌道，飛往月球。

根據外媒報導，火箭升空後，俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）向發射場人員表示：「我們將等到21日，期盼能在月球上實現精確度高的軟著陸。」早於原先預計的8月23日。

「月球25號」大小相當於一輛小型汽車，其主要任務包括改進軟着陸技術，研究月球內部結構、探勘資源等，並就未來可能的月球開發計劃進行應用研究。「月球25號」預計在月球南極運作1年。美國國家航空暨太空總署（NASA）與其他太空機構的團隊近年在該地區發現水冰的蹤跡。

由於月球南極的崎嶇地形提高了著陸的難度，不過，若真能發現水冰，將是歷史性創舉，大量水冰可用來提煉燃料和氧氣，孩能當作飲用水。美國、中國、印度等太空強權近年爭相探月，但迄今沒有國家成功在月球南極軟著陸。

原本俄羅斯國家航天集團計畫與歐洲太空總署合作，不過合作計劃因俄烏戰爭爆發而終止。俄羅斯「月球25號」飛向月球需5天時間，接著在月球軌道上運行5至7天後，預計8月21日降落在靠月球南極的3個可能著陸點之一。