賴清德明出訪過境美國 大陸宣布在東海軍演3天

【文．林齊萩】

副總統賴清德明（12）日將率特使團出訪友邦巴拉圭，並過境美國紐約及舊金山，預計17日返台。中國海事局今（11）日宣布，將從12日起至14日，一連3天在東海進行軍事演習。

賴清德預計明出訪南美洲邦交國巴拉圭，並出席該國新任總統貝尼亞（Santiago Pena Palacios）的就職典禮，全程7天6夜，預計在美國時間12日晚上抵達紐約過境，16日自巴拉圭中轉舊金山，停留約9小時再返回台灣。

共軍近期在演習中發射深水炸彈。 取自中國軍網

外界分析，對於賴清德出訪，中共預計將舉行軍演回應，果然，中國海事局今早就發出航行警告，指出將從12日中午12時起，至14日下午4時，在東海的「29-47.0N，123-27.0E」、「29-47.0N，124-48.0E」、「29-17.0N，124-48.0E」、「29-17.0N，123-27.0E」等4點座標連線水域範圍內，進行軍事演習，禁止其他船隻駛入。

副總統賴清德明將出訪友邦巴拉圭，並過境美國紐約及舊金山。 取自總統府flickr

而此次共軍東海軍演首日，正是賴清德出訪的啟程日。今年4月，總統蔡英文出訪過境美國後，中共即宣布舉行為期3天的環台軍演。

由於正逢2024總統大選前夕，身為民進黨總統參選人的賴清德此次出訪友邦過境美國，備受美中台三方關注。中國駐美大使謝鋒日前就曾嗆賴清德訪美猶如「衝來的灰犀牛」，還警告美國，如果美方處理方式超出中國底線，不排除讓美方的邀請中國外長王毅訪美的信變廢紙一張。